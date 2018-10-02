Yurt dışına para gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışındaki hesaplara para havale edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 417 şüpheliden 216'sının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 417 kişinin yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderdiği belirtildi.

Haberde bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri ifade edilerek, transfer alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

rtr / HT, BÖ

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