Yurt dışına gitmeye hazırlanan 86 mülteci yakalandı

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, çoğunluğu Suriye uyruklu 86 mülteci yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. mülteciler arasında Suriye, Kongo ve Eritre vatandaşları yer alıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bademli Mahallesi Hayıtlı Koyu mevkisinde bir grubun yasadışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek için sahilde bekledikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 76'sı Suriye, 8'i Kongo, 2'si Eritre uyruklu 86 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, sağlık kontrolünün ardından, Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 1 kişi de tutuklandı. (DHA)