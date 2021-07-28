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Yurt dışına çıkışı yasaklı türlere şartlı izin geldi

28 Temmuz 2021 16:18

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışına hayvan çıkartılması hakkında açıkladığı esaslarda kangal gibi çıkışı yasak türlere ön izin şartı getirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre; yurt dışına götürülecek evcil hayvanların, kimlik belgesi (sağlık karnesi) bulunacak. Karne, hayvanın kimliği, sahibinin adı, adresi ve hayvanın eşkali ile sağlık bilgilerini içerecek.

Kangal, Akbaş çoban köpeği, Kars çoban köpeği, çatal burun av köpeği, zağar izci köpeği, Ankara kedisi ve Van kedisi gibi yurt dışına çıkışı yasaklı türler ise ancak ön izinle yurt dışına götürülebilecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre hayvan sahipleri, yurt dışına çıkış için Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvuracak.

Yurt dışına çıkacak kedi ve köpek, ev hayvanı pasaportu taşıyacak, 3 aydan küçük hayvanlar anneleri ile yurt dışına çıkabilecek. Hayvanların, mikroçip ile kimliklendirilmesi de gerekli.

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