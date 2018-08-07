Yurt dışına çıkışı yasaklanan Haydar Baş: Türk adaletine güvenimiz tamdır

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Dr. Mustafa Eraslan’ın 6 milyon lira değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip boş senet imzalattığı iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk adaletine güvenimiz tamdır" dedi.

BTP'li Haydar Baş yaptığı yazılı açıklamada, "Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmüyoruz" diyen Baş, şöyle devam etti:

"Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır. Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Türk adaletine güvenimiz tamdır.".

Baş ve avukatının mal varlıklarına tedbir kondu

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında 'zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2 şer yıl 6 şar aydan 7,5 yıla kadar, aralarında Haydar Baş’ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme, sanıklar Haydar Baş ve Lütfullah Önder'in 3 milyon TL değerindeki taşınmazlarına tedbir konulmasına karar verirken ayrıca yurt dışına çıkışlarını yasakladı.