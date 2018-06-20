Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

İstanbul, 20 Haziran (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksindeki (YD-ÜFE) yıllık artış Mayıs\'ta yüzde 30\'u aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Mayıs ayında aylık bazda yüzde 6.40 artarken, yılın ilk beş ayında yüzde 15.51, yıllık bazda yüzde 30.65 veon iki aylık ortalamalara göre yüzde 21.65 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7.43 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 6.38 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla artış; yüzde 18.62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10.01 ile ulaşım araçları, yüzde 9.23 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerisektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık 2018 yılı Mayıs ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti. (Grafik)