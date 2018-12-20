Yurt dışı üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Kasım ayında aylık yüzde 8.44 düşerken, yıllık yüzde 35.21 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 8.44 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.68 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8.30 ve imalat sanayi sektöründe ise yüzde 8.44 düşüş oldu.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22.90 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9.98 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 9.38 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre yılı Kasım ayında en fazla aylık düşüş yüzde 22.90 ile enerji mallarında gerçekleşti. (Grafik&Tablo)