Yurt dışı üretici fiyatları Ekim'de yıllık yüzde 55.4 arttı

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 7.45 düşerken, yıllık yüzde 55.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 7.45 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.4 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33.98 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5.85 ve imalat sanayi sektöründe ise yüzde 7.48 düşüş oldu.

Aylık bazda en fazla düşüş, yüzde 10.71 ile tütün ürünlerinde, yüzde 9.10 ile motorlu kara taşıtlarında ve yüzde 8.74 ile diğer mamul eşyalarda görüldü. (Grafik&Tablo)