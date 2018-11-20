T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yurt dışı üretici fiyatları Ekim'de yıllık yüzde 55.4 arttı

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 7

20 Kasım 2018 13:15

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 7.45 düşerken, yıllık yüzde 55.4 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 7.45 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.4 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33.98 arttı.
TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5.85 ve imalat sanayi sektöründe ise yüzde 7.48 düşüş oldu.
Aylık bazda en fazla düşüş, yüzde 10.71 ile tütün ürünlerinde, yüzde 9.10 ile motorlu kara taşıtlarında ve yüzde 8.74 ile diğer mamul eşyalarda görüldü. (Grafik&Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHATürkiyeYDÜFE EkimKurumu TÜİKYDÜFE EylülAralıkTÜİKAylıkGrafik&Tablo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24