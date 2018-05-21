Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 4.0 arttı

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4.0, ilk dört ayda yüzde 8.56, yıllık bazda yüzde 21.72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20.81 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.44 artış, imalat sanayi sektöründe de yüzde 3.99 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren sektörler ise, yüzde 9.54 ile kok ve rafine petrol, yüzde 6.77 ile diğer mamul eşyalar ve yüzde 5.65 ile diğer madencilik ve taşocağı sektörlerinde gerçekleşti. (Grafik- Tablo)