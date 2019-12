-YURT DIŞI TURLARA TALEP FAZLA ANKARA (A.A) - 16.01.2011 - Okulların yarı yıl tatiline girmesine az bir süre kala çocuklarıyla birlikte gezi planı yapan aileler için yurt içinde ve dışında birçok alternatif bulunuyor. Kış aylarına denk gelen tatilde kayak keyfine varabilir, Avrupa'da gezintiye çıkabilir ya da sıcak iklimlerde farklı kültürleri keşfedebilirsiniz. Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, yarı yıl tatili yurt dışı turlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl rekor seviyeye ulaşan yurt dışı tur satışlarının yaklaşan sömestr tatili öncesinde memnun edici seviyede olduğunu söyledi. Tatilin 28 Ocak-13 Şubat tarihlerini kapsadığını, bu periyottaki rezervasyonların yüzde 70'inin şimdiden dolduğunu kaydeden Özkar, bu yıl Budapeşte, Viyana ve Prag'ı içeren 3 ülkeyi kapsayan turun en çok tercih edilenler arasında bulunduğunu belirtti. Özellikle kayak tutkunları için pek çok alternatif olduğuna değinen Özkar, ''İtalya'nın dünyaca ünlü kayak pistleri Cortina D'Ampezzo, Courmayeur ve Passo Tonale, İsviçre'de Zermatt ile Avusturya'nın Zell Am See kayak merkezleri ilgi görüyor'' dedi. -''NEREYE GİTSEK?-'' Kültürel ve tarihi bir turun yanı sıra çocuğunu da eğlendirmek isteyenlerin 3 gece Paris, bir gece Disneyland'ı içeren turları tercih ettiğini belirten Özkar, şunları söyledi: ''Bu dönemde havalar çok soğuk Avrupa'da çocuğumuzu üşütmeylim diyenler Uzakdoğu turlarını, Fas, Dubai ve Beyrut gibi sıcak ülkeleri seçerken, denize girmek isteyenler ise ikliminin güzelliği nedeniyle Küba ve Tayland'ın Phuket adasını seçiyor. Uygun fiyatla maksimum yer görmek isteyenler Avrupa'nın belki de en ilgi çekici 3 ülkesi Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya turuna katılıyor. Eğlence ve metropol tutkunları ise Londra ve Roma tercih ediyor, kış mevsiminin en güzel şehirleri olan masalsı kentleri içinde yer alan Moskova, St. Petersburg ve 3 gecelik Prag turları da bu anlamda tatilcilerin gözdesi.'' Danimarka, İsveç ve Norveç'i kapsayan İskandinavya turlarının da ilgi gördüğünü ifade eden Özkar, geçtiğimiz yıllarda 999 avrodan başlayan fiyatlarla satışı yapılan gezinin şimdi 599 avro gibi çok promosyenel bir fiyatla yarı yıl tatili seçenekleri arasında bulunduğu belirtti. Özkar, yurt dışı turlar ve fiyatları hakkında şu bilgileri verdi: ''Dört günlük Prag turunu 299 avrodan satışa sunuyoruz. Üç ülke görmek isteyenler için Budapeşte-Viyana-Prag turu 8 gün sürüyor ve 429 avrodan satılıyor. Çocuklarıyla eğlenceli bir tatil düşleyenler 5 günlük Paris-Euro Disney turuna 739 avro ödeyerek katılabilir. St. Petersburg-Moskova turu 6 gün ve 599 avro. İskandinavya başkentleri turumuz 7 günlük, 599 avrodan satılıyor. Sıcak iklimleri sevenler 4 günlük Dubai turunda 399 avroya yerini alabilir. Kayak yapmak için Bulgaristan'a gitmeyi düşününler 7 günlük Bansko turuna 369 avro ile katılabilir. Kayak Cortina D'Ampezzo 8 gün 1149 avro, kayak Zell Am See 8 gün 749 avro, Londra 4 gün 539 avro, Dubai 4 gün 399 avro, Phuket 7 gün 949 avro.'' -''BU YIL YURT DIŞI TURLARA TALEP DAHA FAZLA'' Etstur Yurt Dışı Turlar Müdürü Nilüfer Müstecaplıoğlu da bu yıl yarı yıl tatilinde en çok talep edilen destinasyonların İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Güney Amerika, Uzak Doğu, Paris ve Dubrovnik turları olduğunu kaydetti. Ailelerin çocuklarıyla keyifli bir tatil geçirmeleri için birçok seçenek sunduklarını anlatan Müstecaplıoğlu, ''Bu yıl yarı yılda yurt dışı turlara talep geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak gibi görünüyor. Kış ayına denk geldiği için kayak turları da oldukça revaçta. Bunun yanı sıra Disneyland gezileri de talep alıyor'' diye konuştu. Müstecaplıoğlu, bu yıl için ilk önerilerinin Dubrovnik olduğunu belirterek, ''Gecen yıl yazın haftada 2 ucak yapılan operasyonumuz bu sene haftada 3 uçak olacak. Oldukça uygun fiyatlarla çok güzel bir ülke ve gezi imkanı sunuyoruz'' dedi. -YURT İÇİNDE KAYAK VE TERMAL KEYFİ- Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek, sömestr döneminde kayak destinasyonlarına yoğun talep aldıklarını belirterek, özellikle Uludağ'a olan yoğun ilginin bölgede otelerin dolmasına yol açacağından tatilcilere erken karar vermeleri önerisinde bulundu. Kış soğuğundan kaçmak isteyenlerin de Antalya'yı tatil seçenekleri arasına eklediğini kaydeden Özbek, İstanbul'a ve Ankara'ya yakın bölgeler olan Abant, Bolu, Bursa ve termal otellerin de ilgi gördüğünü bildirdi. Özbek, Afyon ve Pamukkale gibi yerlerdeki termal otellere orta yaş ve üzeri kesimin dinlenmek için ilgi gösterdiğine işaret eden Özbek, turlar için tek çekim ya da nakit ödemelerde yüzde 8'e varan indirimin yanı sıra taksit imkanları da sunduklarını bildirdi.