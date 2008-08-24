Yurt, burs ve kredi başvurusu için son gün

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için başvuru süresi yarın sona erecek. 2008-ÖSS'ye girerek bir yükseköğretim programına yerleşen hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinden, YURTKUR'a bağlı yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrenciler, "www.osym.gov.tr" internet adresinden başvuru yapabilecekler.



Başvuru sonuçları, YURTKUR'un "www.kyk.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yurtlara asıl listeden girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları 1-12 Eylül 2008'de yapılacak. Asıl listeden kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenci alımına 15 Eylül 2008'den itibaren başlanacak. Yedek listeler, her 5 günde bir bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı il ve ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edilecek. Yurtlar, 8 Eylül 2008'de hizmete açılacak.

