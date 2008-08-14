Yurt, burs ve kredi başvuruları yarın başlıyor

Yeni öğretim döneminde (2008-2009), Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrenciler için başvurular yarın
başlıyor.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 2008-2009 öğrenim döneminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrencilerin, 15-24 Ağustos 2008 tarihleri arasında "www.osym.gov.tr" internet adresinden müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Açıklamaya göre, yurt başvuru sonuçları YURTKUR'un www.kyk.gov.tr
adresinden duyurulacak.
Yurtlara asıl listeden girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları 1-12 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacak.
Asıl listeden kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenci alımına 15 Eylül 2008'den itibaren başlanacak. Yedek listeler, her 5 günde bir bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı diğer il ve ilçelerde ise
yurt müdürlüklerince ilan edilecek.