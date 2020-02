YURT BÜLTENİ -8

Eşini yetiştirdiği sınavı park yeri ararken kaçırdı

Çorum’da Kamu Personeli Seçme Sınavı\'na (KPSS) gireceği okula beraberinde getirdiği valizle alınmayan öğrenci zor anlar yaşadı. Öğrenci, sınava 3 dakika kala, valizini okul önünde kantin işletmecisine 3 lira karşılığında emanet etti, son anda sınava girebildi. 20 saniyeyle sınavı kaçırdığı için salona alınmayan bir kız de öğrenci gözyaşı döktü. Kentte eşi ile birlikte ayrı binalarda sınava girecek olan Murat Emecen ise, eşini yetiştirdiği sınava, aracına park yeri ararken yaşadığı zaman kaybı sonucu geç kaldığı sınava alınmadı



2018 KPSS Lise düzeyi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı nedeniyle Çorum’da sınava girilecek okullarda güvenlik önlemleri alındı. Görevlilerce, okul girişlerinde sınava giren adaylar aranırken, su dışında bir cismin okul içerisine girmesine izin verilmedi. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar, koşar adımlarla okulun yolunu tuttu. Saat 10.00’da da sınavın gerçekleştirildiği binaların kapısı da görevliler tarafından kapatıldı.

EŞİNİ YETİŞİRDİ, KENDİSİ GEÇ KALDI

Kentte eşini sınava yetiştiren Murat Emecen de geldiği Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde kapı kapatıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra gelince sınava alınmadı. Eşini sınava yetiştiren ancak kendisi geç kalan Emecen, bir süre kapının önünde bekledi. Okul civarında park yeri bulamadığı için geciktiğini anlatan Emecen, daha sonra bina girişinden ayrıldı. İbrahim Karataş adlı aday başka bir aday da otomobilini park etmek için park yeri ararken, zaman kaybı yaşayıp, sınava yetişemedi.

NÜFUS CÜZDANINDA FOTOĞRAF OLMAYINCA SINAVA ALINMADI

Nüfus cüzdanında fotoğraf olmayan Baran Çelik isimli öğrenci, sınava alınmadı. Çelik \"Hata benim yapacak bir şey yok\" diyerek okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Sınavın başlamasına 20 saniye kala, bir başka kız öğrenci de geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadı. Kız öğrenci gözyaşları döküp sınava giremediği okuldan ayrıldı.

VALİZLE SINAVA GİRMEK İSTEDİ

Yurt öğrencisi Muhammet Kabakçı da, sınava gireceği Anadolu Atatürk Lisesi\'ne elinde valizle geldi. Polis ekipleri öğrencinin valizle sınav salonuna giremesine izin vermedi. Bunun üzerie valizini uzun süre bırakacak yer bulamyan Kabakçı, sınava 3 dakika süre kala valizini okulun önünde bulunan emanetçiye teslim edip sınava son anda girebildi. Sınav sonrası valizi teslim alan Kabakçı \"Sınav sonrası yurda gidecektim o yüzden valizimle geldim. İçeri almadılar emanete teslim etmek zurunda kaldım. Biraz zaman kaybı yaşadım ama yine de sınava girebildim. Umarım iyi bir sonuç elde ederim\" dedi.

OKUL ÖNÜNDE EMANETÇİ \'NEBAHAT TEYZE\'

Çorum Anadolu Atatürk Lisesi’nin bahçesinde kantin işletmecisi Nebahat Kadak, sınav soluna gelen adayların içeriye alınmayan eşyalarını ücret karşlığında emanet aldı. Sınav günleri okul bahçesinde emanetçilik yaptığını belirten Kadak, uygulamadan sınavdaki adayların memnun olduğunu söyledi. Kadak, \'Emanet alınır\' yazılı kağıdın da bulunduğu alanda adayların cep telefonu başta olmak üzere en sık, takı, saat, çanta gibi eşyaların kendisine emanet edildiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

-Sınavın yapılacağı okul gelen öğrenciler polis tarafından aranması

- Emanetçi Nebahat teyze açıklama

-Sınava gelen öğrenci elinde valizle beklemesi kısa bir açıklama

-Emanetçi Nebahat teyze emanetleri alırken

-Geç kalan ve sanıava alınmayan öğrenciler açıklama

(SÜRE: 6 Dk ) (BOYUT: 894 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

=============================================

Yasa dışı bahis oynatan ve adam kaçıran 4 kişi Kütahya\'da yakalandı

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde, H.İ.B.\'yi (22) kaçırdıktan sonra döverek, parasını zorla almak isteyen 4 kişinin, İzmir\'de yasa dışı bahis oynattığı ortaya çıktı. Otomobilde yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı ilçesi Tahsin Buruk Caddesi\'nde 4 kişinin, H.İ.B.\'yi 34 ST 7395 plakalı otomobile zorla bindirerek, kaçırdığı ihbarını alan polis ekipleri, sürücüyü çevre yolunda önünü keserek durdurdu. H.İ.B., otomobilde dövülmüş bulundu. Aynı araçta yakalanan O.A. (22), Z.A. (28), S.Ç. (22) ve T.B.(27) ise sağlık kontrollerinin ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Polisin yaptığı incelemede, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerin, İzmir\'de yasa dışı bahis oynattıkları, çeşitli yollarla hesap açtırdıkları kişilerin kartlarına el koyarak, yasa dışı bahisten elde edilen paraları bu hesaplara aktartıp, çektikleri ortaya çıkarıldı. Dövdükleri H.İ.B.\'nin de hesaplarını kullanan şüphelilerin yaklaşık 50 bin liranın hesapta olmadığını fark ederek, Tavşanlı\'ya geldiği öğrenildi.

O.A., Z.A., S.Ç. ve T.B., emniyetteki işlemlerin ardından \'yağma\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\', \'kasten yaralama\', \'tehdit\' ve hakaret\' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü

-Şüphelilerin Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılırken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: KÜTAHYA / DHA

Boyut: 105.11 MB

Süre: 55 Saniye

===========================================

Çukurca Kaymakamı, koruma polisinin nikahını kıydı

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca\'nın koruma polisi Fatih Çakır (26) ile hemşire Merve Yeşilyurt (24), hayatlarını birleştirdi. El ele tutuşup nikah masasının bulunduğu havuz başına gelen çifti, damadın silah arkadaşları meşaleler yakarak karşıladı. Çiftin nikahlarını Kaymakam Ayca kıydı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca\'nın koruması Özel Harekat polisi Fatih Çakır ile Erzurum\'da özel hastanede görev yapan hemşire Merve Yeşilyurt, nikah masasına oturdu. İlçedeki havuz başındaki nikah törenine, Kaymamakam ve Belediye Başkanı Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Çakır\'ın silah arkadaşları katıldı.

El ele tutuşup nikah masasının bulunduğu havuz başına gelen çifti, damadın silah arkadaşları meşaleler yakarak karşıladı. Çiftin nikahlarını Kaymakam Ayca kıydı. Nikah şahitliklerini ise Ayca\'nın eşi Nazlı Gökçen Ayca ve Özel Harekat Şube Müdürü Bayar yaptı. Nikahın ardından Kaymakam Ayca, Çakır ve Yeşilyurt çiftine evlilik cüzdanlarını teslim edip, mutluluklar diledi. Çakır\'ın silah arkadaşları, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi, nikahın ardından araç konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde tur atarak kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Polis memuru Fatih Çakır ile hemşire Merve Yeşilyurt\'un el ele tutuşup nikah masasına gelişleri

-Silah arkadaşları tarafından meşalelerle karşılanması

-Nikah törenine katılan Çakır\'ın silah arkadaşları

-Nikahları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından kıyılan mutlu çift

-Evlilik cüzdanlarının teslim edilmesi

-Detaylar

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)

SÜRE:2 DK 46 SN

BOYUK:309 MB

===============================================

Düzce\'de off road heyecanı

Düzce Safari Off Road Kulübü (DÜSOF) tarafından bu yıl 14\'ncüsü düzenlenen off road yarışları Kaynaşlı Yörükler Yaylası\'nda yapıldı. Yarışa katılanlar zorlu parkurda çamurun içinden çıkmaya çalıştı.

DÜSOF tarafından bu yıl 14\'ncüsü düzenlenen off road yarışları Yörükler Yaylası\'nda yapıldı. Off road yarışları bu yıl geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Duster Off Road ekibinden Atilla Uz anısına düzenlendi. Yarışmacılar hazırlanan zorlu parkurda mücadele verdi. Bazı araçlar çamurlardan geçmeyi başarırken, bazı araçlar ise çamura saplanarak kurtarıldı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak yaptığı açıklamada, \"Bu defa iki parkur yaptık. İlk parkur çok zorlu bir parkur. İkinci parkur ise daha hıza dayalı bir parkurdur. 19 aracımız yarışıyor. Parkuru sağlam tamamlayan ve en iyi zamanda tamamlayan yarışı kazanacak. Biz bu yarışı bundan 1 hafta önce hayatını kaybeden Duster Türkiye Offroad ekibinden Atilla Uz anısına yaptık\" dedi.

Yarışçılardan Sinan Doğan ise parkurun oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederek, \"Parkur çok zorlu bir parkur. Ama çok heyecanlı ve zevkli. Amacımız favori olmak değil bir şov sunmaktı. Umarım başarmışızdır\" diye konuştu.

Yarışmada Sakarya Off Road kulübünden Sinan Doğan parkuru en kısa sürede tamamlayarak birinci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçların yarışırken görüntüsü

Araçların çamurda saplanmaları ve kurtarılma görüntüleri

Araçların çamurlu suya dalma görüntüsü

Mehmet Albayrak ile röp

Yarışçılardan Sinan Doğan ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===========================================

Hakkari\'de sınava giremeyen 3 aday, kapıyı yumrukladı

Hakkari\'de, ortaöğretim mezunu adayların girdiği 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı\'na (KPSS) 3 dakika geç kalan 3 genç kız, içeri alınmayınca gözyaşı döküp, okulun kapısını yumrukladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı\'nca yapılan 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15\'te başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Hakkari\'de de adaylar sınav heyecanı yaşadı. Kentte 20 okul ve cezaevinde 3 bin 456 aday sınava girdi. Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi\'nde sınava giren Yüksekovalı 3 genç kız, sınava 3 dakika geç kalınca, görevliler tarafından içeri alınmadı. Gözyaşlarına hakim olamayan adaylar, sinir krizleri geçirip okulun kapısını yumrukladı. Öğrencileri, polis ekipleri sakinleştirerek uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Sınava 3 dakika geç kalan öğrencilerin koşarak okula gelmeleri

- Sınava geç kalan kız öğrencilerin içeri alınmaması

-Kız öğrenci, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstermesi

- Sınava alınmayan öğrencilerin gözyaşları dökerken

-Kapının camını yumruklaması

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

====================================

Maden işçilerinin kuledeki eyleminde 3\'üncü gün

Bartın\'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketince işlerine son verilen 2 işçi, asansör kulesinde cuma günü başlattıkları eylemlerini 3\'üncü günde de sürdürüyor.

Amasra\'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170\'i sendikalı 205 işçi, \'ekonomik kriz\' olduğu söylenerek, 22 Eylül\'de işten çıkarıldı. Aradan geçen zaman içinde işçiler, alacakları olan 51 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla 5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocağında eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak, eylem başlattı. Asansörün 50 metre yüksekliğinde duran işçiler, aşağıdaki arkadaşlarının uzattıkları iple yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Dün gece soğuktan üşüyen işçilere uyku tulumu da verildi.

\'PARAMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ\'

Kulede bekleyen işçiler, zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak, durumları hakkında bilgiler verdi. İşçilerden biri, yapılan yayında, \"Yaptığımız bu hak mücadelesinin 3\'üncü gününde herkese selamlarımızı iletiyoruz. Eylememiz devam ediyor. Hala bir sonuç çıkmadı. Patronumuz direnişine devam ediyor. O ne kadar direnişine devam ederse etsin, biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hakkımızı alın terimizi alana kadar bu mücadelemizi yılmadan, aşağıda bizi destekleyen arkadaşlarımızın desteği ile sonuna kadar devam edeceğiz. Ne zaman sonlandıracağız? Çalıştığımız günlerin parasını alana kadar devam edecek. Madenci kimseye direnmiyor. Madenci çalıştı; alın terinin hakkının karşılığını istiyoruz. Bizim direnişle işimiz yok. Bizim paramızı versin. Biz de eylemimizi bitirelim. Eylemimiz sonuna kadar devam edecek. Sonu ne olursa olsun\" dedi.

Kulenin dibinde 100 işçi, eylem yapan arkadaşlarına destek verirken, çevik kuvvet ekibi, 112 Acil Servis ekipleri ile Amasra Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekibi de hazır bekletiliyor. İşçilerin eylemine destek veren Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, \"Kulede bekleyen işçilerimizin durumu gittikçe kötüye gidiyor ve şu anada kadar şirketten herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadı. Biz sendika olarak işçilerimizin sonuna kadar yanındayız. Onların alın terini alması için yanlarındayız. Buraya ne Bartın Valisi ne de Bartın AK Parti Milletvekili geldi. İşçilerimiz çok kararlı, paralarını alıncaya kadar buradalar. Yukarıda bekleyen 2 işçi arkadaşımıza aşağıda yine işte çıkarılan 100 işçimiz destek veriyor. Ayrıca halen şu anda şirkette çalışan işten çıkarılmayan 100\'den fazla işçimiz var. Onlar da 2,5 aydır maaş alamıyor. Bunun neresinde adalet var? Bir an önce devlet büyüklerimizin bizim sesimizi duyması gerekir\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçilerin kuleden yaptığı yayınlar

-Eyleme destek veren diğer işçilerden detay

-Şube Başkanı Ertan Kaya açıklama

-İşçilerle röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)