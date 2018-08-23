YURT BÜLTENİ- 8 

Kapıkule\'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

Yaz tatillerini Türkiye\'de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda çift sıra 6 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kapıkule\'den 4 bin 268 araçla 21 bin 783 kişinin çıkışı yapıldı.

Avrupa\'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenlerin ise dönüşleri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki araç kuyruğu gümrüğün dışına kadar taştı. Dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Almanya\'ya dönen Ali Osman Doğançay, her sınırda kuyruk çilesi çektiklerini belirterek, \"Uçaklar sezonda çok pahalı olduğu içi kara yolunu tercih etmek zorundayız. Çocuklarla kuyruklarda tam bir rezalet çekiyoruz. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Sabah kuyruğa girmiştik, henüz gümrüğe gelemedik. Bulgaristan gümrüğünü de eklersek en az 10 saatte çıkarız diye tahmin ediyoruz\" dedi.

Avusturya\'da yaşayan Vural Güler ise gurbetçilere \'döviz\' olarak bakıldığını ve kuyrukta çocuklarla birlikte büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, \"Eskişehir\'den dün gece yola çıktık. Hala yoldayız, 12 ayın bir ayına izne geliyoruz. En az 8 günümüz yolda çekiyor. Devlet bile bizi döviz olarak görüyor. Kaç saatte geçeceğiz bilmiyorum. Gümrükten çıkınca da birçok ülke var. Bizim çilemiz artık bitsin\" diye konuştu.

\'KUYRUK OLMASI NORMAL\'

Kuyruklara tepki gösterenlerin aksine normal karşılayan Ahmet Yılmaz, \"4,5 saattir bekliyoruz, bunu göze alarak yola çıktık. 20 saat de olsa bekleyeceğiz. İzin çok güzel geçti, bayramlaşmamızı da yaptık. Bunun da bir ceremesi olacak. Kapıları açalım herkes gitsin olur mu? Millet o zaman herşeyi kaçırır. Hiç kontrol olmasın istiyorlar, öyle bir şey yok. Biz arkadaşım yiyecek, içeceklerimizi aldık. Ona göre yola çıktık\" ifadelerini kullandı.

24 SAATTE 21 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan bin 246 aracın giriş, 4 bin 268 araçla 21 bin 783 kişinin de çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

Görüntü Dökümü:

-Kuyruğun başlangıcı

-Bekleyen araçlar

-Uzun araç kuyruğu

-Yollarda bekleyen sürücüler

-Çift sıra araç kuyruğu

-Gurbetçilerle röp.

-Kapıkule tabelası

-Gümrük önündeki kuyruk

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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Otoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandı



Adana\'da sürücüsünün konrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu\'nda meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Mustafa Özdev yönetimindeki 33 KBE 46 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. Yanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Mustafa Özdev ve yolcu koltuğundaki Metin Yıldırım, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilden çıkan alevler

- İtfaiye erinin söndürme çalışması

- Ambulans ve itfaiye aracı

- Görevlilerin görüntüsü

- Otomobilden görüntü

SÜRE: 01\'06\" BOYUT: 121 MB

Haber-Kamera: ADANA, (DHA)

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Akbük sahilinde bayram yoğunluğu



Aydın\'ın Didim ilçesinin Akbük sahili başta olmak üzere kentteki tüm plajlar, Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenlerle dolup taştı.

Ege Bölgesi\'nin turizm merkezlerinden Didim\'in gözde tatil beldesi Akbük Mahallesi sahilleri, tatilcilerle doldu. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler ise sahil kıyısındaki ağaçların altına oturup dinlenmeyi tercih etti. Ayrıca kentteki piknik alanları da vatandaşların akınına uğradı.

YER BULUMAYAN ÇADIR KURDU

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, \"Didim\'deki otellerin tamamı doldu. Şu anda otellerde yer bulamayan vatandaşlarımız, ilçede ve Akbük bölgelerinde koylara giderek çadır kuruyor. Kimileri ağaç altlarında, karavanlarında ve sahil kenarında tatillerini geçiriyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Didim Akbük sahillerinden detay görüntüler.

- Denize girerek serinlemeye çalışan yerli ve yabancı vatandaşlar

- Sahil kenarlarında ağaçlar altında oturarak serinlemeye çalışan vatandaşlar

- Mavi Bayraklı plaj görüntüleri.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İnşallah dönüş yolunda acıları yaşamayız

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük tatil başladığından bu yana trafik kazalarında 90 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, \"İnşallah dönüş yolunda, giderken yaşadığımız acıları yaşamayız. Dikkat, duyarlılık ve sabırla yolculuklarımızı yaparız, varacağımız noktalara güven içinde varırız\" dedi.

Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kent girişindeki trafik uygulama noktasında Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Metin Ünlü, Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile polisler tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Mehmet Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada bayramın huzur içinde geçirilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Ersoy şöyle konuştu:

\"Bayramın ülke genelinde huzur içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak bir sürü tedbirler aldık. Hem asayiş ve güvenlik açısından hem de trafik terörüne karşı çok yoğun tedbirler uygulamaya çalışıyoruz. Halkımızın huzur içinde güven içinde acısız bir bayram geçirebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün de bu yol hattında trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ederek hem görevlilerimizin bayramlarını kutlamayı hem de vatandaşlarımızın bu hususlardaki duyarlılıklarını bir kez daha hatırlatmayı amaç edinerek böyle bir yolculuğa çıktık. \"

\'AKLIMIZA GELEN HER YÖNTEMİ DENİYORUZ\'

Alınan önlemlere rağmen üzücü trafik kazalarının yaşadığını ifade eden Mehmet Ersoy şöyle devam eti:

\"Tatil başladığından bu tarafa hepimizi üzen trafik kazalarıyla, bütün aldığımız önlemlere rağmen karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğim kadarıyla bu saat itibariyle 90\'a yakın kaybımız oldu. Bu acıları dindirebilmenin en temel yolu sürücülerimizin kurallara uyması. Onların kullara uymalarını teşvik etmek amacıyla çocuklarımızı annelerine, babalarına, büyüklerine karşı arabanın içinde trafik memuru ilan ettik. Onlara birer kırmızı düdük verdik. Aklımıza gelen ter türlü yolu yöntemi deniyoruz. Ama sonuçta bu işin asli unsurunun bugün elimizdeki imkanlar, yol kalitemiz, araç kalitemizi dikkate alırsak sürücülerin bizati kendilerinin olduğu, sürücülerin mutlaka daha dikkatli daha duyarlı davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı bir görev biliyoruz. İnşallah dönüş yolunda giderken yaşadığımız acıları yaşamayacağımız bir dikkat, duyarlılık ve sabırla yolculuklarımızı yaparız, varacağımız noktalara güven içinde varız inşallah.\"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy daha sonra durdurulan araçların sürücülerini trafik kuralarına uyma konusunda uyardı, araçtaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi.

Görüntü dökümü:

-Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy\'un karşılanması,

-Ersoy\'un gazetecilere açıklamada bulunması,

-Ersoy\'un çocuklara kırmızı düdük vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

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Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı



Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 48 kaçak yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü, Yeşil Liman mevkiinde şüphelenilen 34 CJZ 31 plakalı minibüsü takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan ismi açıklanmayan minibüs şoförünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntü

-Durdurulan minibüsten görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Suriyeli çocuklar \'Bayram Şenliği\'nde eğlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye\'de kurulan oyun alanlarında binlerce yetim çocuğu eğlendirdi.

İHH Azez, İdlib ve Afrin kent merkezinde çocuklar için ‘Bayram Şenliği’ düzenledi. Şenlikte çocuklar için lunapark ve oyun alanları kuruldu. Suriye savaşında dünyaya gelen çocuklara, bu bayramda bir an olsun çocukluklarını hatırlatmak amacıyla şenlik düzenlediğini ifade eden Suriye basın birimi sorumlusu Ali İmran Durman, \"Burada gördüğümüz çocukların çoğu 8 yıldır devam eden bu savaşta dünyaya gözlerini açtı. Gönüllü arkadaşlarla bu bayramda da savaşın çocuklarını yalnız bırakmadık\" dedi.

Düzenlenen etkinlikle çocukların barış ortamını tanımasının amaçlandığını ifade eden Durman, \"Bayram şenliği ile savaş psikolojisine girmiş çocuklarımızı bu psikolojiden çıkarmış, iyice motive olmalarını sağlayacağız. Etkinliklerimiz devam edecek\" diye konuştu.

Şenliğe katılan küçük çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, savaşın stresini üzerlerinden atarak doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salıncaklara binen çocuklar

- Döner dolaplarda ve salınçakta eylenenler

- İHH Yetkilisinin konuşması

- Çocuklara hediye dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB

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Kamyonetin kasasından düşen satıcı, 11 gün sonra öldü

Gaziantep\'te, kasasında biber sattığı kamyonetten düşen Mehmet Türkmen (61), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yukarıbayır Mahallesi\'nde, 12 Ağustos\'ta, biber satışı yapmak için kamyonetin kasasına çıkan Mehmet Türkmen, ismi öğrenilemeyen sürücünün aracı hareket ettirmesi sonucu yola düştü. Ağır yaralanan Türkmen, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Mehmet Türkmen\'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Türkmen\'in fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin aracına konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB

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Traktörün çarptığı evin sahibi korkudan hastanelik oldu



Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde sağ ön tekerleği, aksın kırılması sonucu fırlayan traktör, evin duvarına çarptı. Kazada, traktörden atlayıp yaralanan sürücü Y.A. (24) ile korkudan tansiyonu yükselen ev sahibi Zülfiye Demircioğlu (77), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 17 AP 110 plakalı traktörün seyir halindeyken aksın kırılması sonucu sağ ön tekerleği fırladı. Sürücü Y.A., kontrolden çıkan traktörden atladı. Traktör Zülfiye Demircioğlu\'na ait evin duvarına çarparak ters döndü. Kazada sürücü Y.A. yaralanırken, traktörün çarptığı duvarın arkasında yatağında yatan Zülfiye Demircioğlu\'nun ise korkudan tansiyonu yükseldi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y.A. ile Demircioğlu, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Y.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Zülfiye Demircioğlu, \"Duvar yıkılsaydı, tam arkasında ben yatıyordum, Allah korudu\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan traktörden görüntü.

Traktörün çarptığı evin duvarından ve içinden görüntü.

Hastaneden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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