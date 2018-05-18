YURT BÜLTENİ 8

1 - İnce: YSK üyeleri görevinizi doğru yapın, abidik-gubidik işlere girmeyin

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK üyelerine seslenerek, \"Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyarıyorum, abidik gubidik işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin, görevinizi doğru yapın. Bu ülkenin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım, sokağa çıkamazsınız\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trakya\'daki ikinci mitingine Kırklareli\'nde çıktı. Dingiloğlu Parkı\'ndaki binlerce kişinin katıldığı mitinge seçim otobüsündeki eşiyle birlikte halkı selamlayarak gelen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ve hükümetin politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 3 ay sonra Amerika\'dan Fetullah Gülen\'in iadesini isteyeceğini kaydeden İnce, \"24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içerisinde yargıyı bağımsız hale getireceğiz. Üç ay sonra ABD\'den FETÖ\'yü isteyeceğiz. \'Gel bizde bağımsız bir yargı var. Artık iade et diyeceğiz\' dedim dün. Bana Amerikalılardan haber geldi. Muharrem İnce dediler, sen böyle diyorsun ama henüz Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen\'i usulüne uygun olacak şekilde bizden iadesini istemedi. Görüyor musun bak neler var? Sizce neden istemedi? İstemez \'konuşur\' diye korkar, eski ortaklıklarını anlatır diye korkar. Ey Aziz Türk Milleti kandırılma, o kandırılıyor olabilirler sen oynanan filme kanma. Henüz iki sene geçmiş daha iade istememiş bile. İkincisi sayın Erdoğan Londra\'ya gitti. Dört saat gittin, dört sana geldin sekiz saat. Beş saatte görüşme sürdü 13. Üç gün kaldı Londra\'da. Şimdi size soruyorum sayın Erdoğan, Anadolu da yada Trakya\'da bu 16 yıl içinde 3 gün bir ilde kaldı mı? Ne konuştunuz İngiltere\'de, ne oluyor. Aziz milletimin bu evladını istemesini istiyorum. F-35 uçaklarını 6 senedir ABD\'den istiyoruz. Parasını veriyoruz, uçağı vermiyorlar, bu uçakların en belirgin özelliği şu uçak alçalarak piste iner ya bunlar helikopter gibi aşağı iniyor. 6 senedir parasını verdiğimiz halde vermiyorsunuz. Neden seçimden 3 gün önce 21 Haziran\'da bu uçakları vereceğinizi söylüyorsunuz. Sizin gözünüzü boyamak için. Ya uçak bir devlet olacağı ya da Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu bağımsız bir devlet olacağız. Karar milletimindir\" dedi.

\'FİLİSTİN SEÇİM MİTİNGİDİR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Filistin\'e yönelik miting yaptığını anlatan İnce, şunları söyledi:

\"Bugün sayın Erdoğan miting yapıyor. Filistin ile ilgili, Filistin\'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Hiç bir itirazım yok. Ak Parti Genel Başkanına yardımcı olmak istiyorum, milletimin önünde söz veriyorum ama diyoruz ki İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. Peki İsrail ile yapılan anlaşmaları iptal edecek misin? Hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin, büyükelçiyi geri çekecek misin? Hayır. Ne yapacaksın? Miting yapacağım. Yaptığı tek şey miting, miting Filistin için değil, Müslümanlar için değil, seçim içindir seçim. 2008\'den bu yana her emekli olanın maaşı düşüyor. 840 lira emekli maaşı var. Türkiye\'de en düşük ve en yüksek arasındaki fark 9 kat oldu. Finlandiya da bu 2 kat. Türkiye\'de 6500 liraya da emekli maaşı var. 840 liraya da var. Hiç bir üretimi arttırmasam, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda, aynı üretim, yatırımla sadece gelir dağılımını adaletli yapsak herkesin maaşı iki katına çıkar\"

TARIM BAKANI \'FISTIK\' CEVABI

Mitingte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba\'nın fıstık ithailne ilişkin sözlerini hatırlatan Muharrem İnce, Ramazan bayramı dolayısıyla akıllara baklava tatlısının geldiğini söyleyerek, \"Yakında Ramazan bayramı geliyor. Bayram denilince aklımıza ne gelir baklava. Fıstığın kilosu 220 lira olmuş. Tarım Bakanı ne diyor, fıstık böyle olurda dışarıdan ithal ederim diyor. Ya vicdansız, fıstığın adı Antep fıstığı. Ya Antep fıstığı ithal edilir mi? Sende hiç vicdan yok mu? Tarım bakanının adı Fakıbaba, milletin adı fakirbaba. Ramazan bayramında kursağında baklava beklerken, sırtına oklava yeme. Bunu değiştireceğiz. İki Trakya büyüklüğünde alan artık ekilmiyor. Buğdayın geçen yıldan bu yana artılı yüzde 11, mazotun artışı yüzde 27\" şeklinde konuştu.

\'ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren Muharrem İnce, şeker fabrikalarının özelleştirilerek satılmasını tepki göstererek, Cumhurbaşkanı olduğunda satışların yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Fabrikaları satın alan işadamlarına seslenen İnce, \"Meydanlarda Erdoğan \'Ey CHP diyor, köprü yaptın mı?\'. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar. Önemli değil o. Tamam köprüyü yaptın da sen ne yapsan zarar ediyor. Hastane, köprü, hava alanı hepsi zarar ediyor. Şimdi ben soruyorum sana sen hiç Alpullu Şeker Fabrikası yaptın mı? Hem de 2018 yılında değil 1926\'da. Aziz milletim 1926\'da o şeker fabrikaları keyif için kurulmadı. Memleketimin çocukları ishalden ölüyordu. Çocuklara şekerli su lazımdı. Onun için açıldı onlar. Dokuma tezgahları pamuk için geldi, şeker için geldi, buğday için geldi. Cumhuriyetin üç beyazı vardı, un, şeker, pamuk. Sen şimdi satıyorsun. O şeker fabrikalarını alan işadamlarına sesleniyorum. Sakın ha güvenmeyin, yeniden gözden geçireceğiz, bunu herkes böyle bilsin\" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN\'IN \'EMEKLİLİK\' DÖNEMİ

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, örtülü ödenek tartışması başladığını ve Başbakanın yanı sıra değiştirilen kanunda örtülü ödeneği Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da kullandığını söyledi. Örtülü ödeneklerin güvenlik ve istihbarat konularında kullanılması gerektiğini savunan İnce, \"Bir örtülü ödenek tartışması başladı. Başbakanlar istihbarat için güvenlik için kullanırdı. Kanunu değiştirdiler. Cumhurbaşkanı da örtülü ödenek kullanmaya başladı. 2018 ilk dört ayında 747 milyon örtülü ödenek kullandılar. Nereye kullandın bunları, seçim için mi kullandın bilelim. Benim Cumhurbaşkanlığımda istihbarat hariç harcanan örtülü ödenekleri meclisteki ikinci büyük partiden 2 milletvekiline gösterip öyle imha edeceğim. Söz veriyorum Türk milletine. Bu seçimden sonra ne olacak? Ya uçuruma doğru gideceğiz yada doktoru değiştirip yeni bir tedavi uygulayacağız. Erdoğan demedi mi? İlk dönemim çıraklık, ikinci dönemim kalfalık, üçüncü dönemim ustalık, dördüncü dönemi emeklilik dönemi. Gazeteciler soruyor \'seçimi kaybederseniz, ne yapacaksınız\' diye. Erdoğan üç seçenek var diyor, a, b, c seçeneği. Bana sordu gazeteciler ne demek istiyor diye. A dedim Rize\'de evine yerleşecek, b Üsküdar\'da ki evine yerleşecek, c Urla\'daki evine yerleşecek. Üçünden biri ama emin olun benim Cumhurbaşkanlığımda oda huzurlu yaşayacak, oda mutlu olacak\" dedi.

YSK ÜYELERİNE UYARI: FOTOĞRAFLARINIZI SOKAKLARA ASARIM

Meydandaki avukatlara seslenerek, 24 Haziran akşamı YSK önüne çağırabileceğini yineleyen Muharrem İnce, YSK üyelerine de uyarılarda bulunarak \'abidik, gubidik\' işlere girmelere halinde fotoğraflarını sokaklara asacağını söyledi. İnce, \"Hiç merak etmeyin, biz oy veriyoruz ama YSK\'da şurada burada bir şey olur mu? 24 Haziran günü Yalova\'da oyumu kullanıp doğru Ankara\'ya. Avukat arkadaşlara sesleniyorum. Cübbeleriniz arabalarınızda olsun, her an sizi Ankara\'ya çağırabilirim. 50 bin avukatla 24 Haziran akşamı cübbeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu\'nun önüne gidebilirim. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyarıyorum, abidik gubidik işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin, görevinizi doğru yapın. Bu ülkenin büyük sokaklarına fotoğraflarınızı asarım, sokağa çıkamazsınız. Yarış adil olacak, gerçi adil diye bir şey yok, benim hemşerimde helikopter, uçak, araba var, para var, örtülü ödenek var oradan harcıyor. Bizde milletin yatırdığı paraları harcıyoruz\" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, Kırklareli\'ndeki konuşmasının ardından Tekirdağ\'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İnce\'nin otobüsünün gelişi

-Karşılanması

-Eşiyle yürüyüşü

-Sahnedeki selamlamaları

-Mitinge katılanlar

-İnce\'nin konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

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2 - Erdoğan Cuma namazını Ankara\'da kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ulus\'ta bulunan Melike Hatun Camiinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını sonrası çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte makam aracına geçerek camiden ayrıldı. Yol boyunca vatandaşlar Erdoğan\'a sevgi gösterilerinde bulunarak el salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erdoğan\'ın camiden çıkışı

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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3 - 12 yaşındaki Ömer Faruk, futbol oynarken kalp krizinden öldü

KAHRAMANMARAŞ\'ta, okul bahçesinde futbol oynarken, kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Uçar (12) yaşamını yitirdi. Sınıf arkadaşları, Uçar\'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, 5 Nisan Mahallesi\'ndeki Binevler Ortaokulu\'nda meydana geldi. 6\'ncı sınıf öğrencisi Ömer Faruk Uçar, iddiaya göre, arkadaşlarıyla futbol oynarken birden göğsünü tutarak, duvara yaslandı. Uçar, bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının haber verdiği okul yöneticileri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, okul bahçesinde ilk müdahalede bulunduğu Uçar\'ı, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Ömer Faruk Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uçar\'ın ölüm haberi verilen ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Binevler Ortaokulu\'ndaki sınıf arkadaşları, Uçar\'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Sıranın üzerine konulan sepete öğrenciler, Uçar ile ilgili duygularını yazıp, bıraktı.

Ömer Faruk Uçar\'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Göksun\'un Karaömer Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul binası

- Okul tabelası

- Ömer Faruk Uçar\'ın sırasından detaylar

- Sınıftan detaylar

- Ömer Faruk Uçar\'ın sağlık fotosu

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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4 - Kazada ölen 4 kardeş toprağa verildi

ÇANKIRI\'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında dün sabaha karşı şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Engin (38), Erol (34), Birol (28) ve Şenol Altuntaş (24) kardeşler memleketleri Gümüşhane\'nin Özkürtün beldesinde gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 4 kardeşin geldikleri memleketlerinde amcalarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul\'a dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Çankırı\'nın Atkaracalar ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Engin, Erol, Birol ve Şenol Altuntaş kardeşlerin cenazeleri öğlen vakti Özkürtün beldesi merkez camiine getirildi. Kazada, 4 oğlunu kaybeden acılı baba Mehmet Altuntaş cenazede oğulları Niyazi (39) ve Ali (16) ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Gümüşhane Valisi Memiş Okay, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Bektaş ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazının ardından cenazeler Süme mahallesi Kalebaşı mevkiinde toprağa verildi.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden 4 kardeş, amcaları emekli polis memuru Niyazi Altuntaş\'ın cenazesine katılmak için İstanbul\'dan geldikleri ve cenaze sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Engin Altuntaş\'ın evli ve 3 çocuk babası, Erol Altuntaş\'ın evli ve 1 çocuk babası, Birol ve Şenol Altuntaş\'ın ise bekar oldukları öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane\'den İstanbul yönüne giden Birol Altuntaş yönetimindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Birol Altuntaş ile ağabeyleri Erol Altuntaş ve Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş ağır yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenol Altuntaş da Çankırı Devlet Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze detayları

Taziye kabul edilmesi

Cenazenin kılınması

Tabutların taşınması

Yakınları ile röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR GÜMÜŞHANE-DHA

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5 - Dev maya tankları köy içindeki iki ev arasına sıkıştı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun İnebolu Limanı\'dan Ankara\'ya gönderilmek üzere TIR üzerinde yola çıkartılan maya tankları Taşoluk köyündeki dar sokaktaki iki ev arasına sıkıştı.

Özel bir firmaya ait İstanbul Merter\'den yüklenen 6 adet 33 ton ağırlığındaki maya tankı Ankara\'ya gönderilmek üzere gemiyle Kastamonu\'nun İnebolu İlçe Limanı\'na getirildi. Ankara\'ya gönderilmek için 1 haftalık sürede TIR\'ların üzerine yüklenebilen dev maya tankları bugün sabah saatlerinde yola çıkartıldı. İnebolu Yenigün Tünelinden geçirilemeyen 7,5 metre çapında, 18 metre uzunluğunda ve 33 ton ağırlığındaki maya tanklarının yüklü olduğu TIR\'ların güzergâhı değiştirildi. Bunun üzerine TIR\'lar Taşoluk köyü içerisinden geçerek Yukarıçaylı Mevkiine çıkmayı planlayarak yola çıktı. Konvoy halinde köy içinden geçen TIR\'lar Taşoluk Köyü içerisine geldiğinde dar yoldan geçmekte de zorlanırken bu kez 7,5 metre çapındaki tank iki evin çatısı arasına sıkıştı. Araç sürücüleri ve çevre sakinlerinin saatler süren uğraşı sonunda çatının yola gelen kısmı kesilerek tankların geçişi sağlandı.

Konvoy halinde 6 TIR\'ın İnebolu\'dan Ankara\'ya olan 330 kilometrelik mesafeyi 15 günde tamamlaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dev kazanların İnebolu Limanı\'nda vinçlerle tırlara yüklenmesi

-Taşoluk Köyü içinde tırların sıkışması

-Yol kenarındaki evin çatısının kesilmesi

-Detaylar

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6 - Adana\'da yakalanan kaçak göçmenler gözyaşlarına boğuldu

AVRUPA ülkelerine gitmek için insan tacirlerine kişi başı 3 bin dolar veren 3\'ü Afganistan, 3\'ü İran 11\'i Bangladeş uyruklu 17 kişi Adana\'da yakalandı. Avrupa\'ya gidemeden yakalanan göçmenler, gözyaşlarına boğuldu.

Şehirlerarası otogarda bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu halde bekleyen 3\'ü Afganistan, 3\'ü İran 11\'i Bangladeş uyruklu 17 kişinin durumundan şüphelendi. Göçmenlerin yanına giden polisler, yaptıkları kimlik kontrolünde ülkeye Afganistan üzerinden Van\'a oradan da Adana\'ya gelen kaçakları Avrupa\'ya gitmek istediklerini tespit etti. İnsan kaçakçılarına kişi başı 3 bin dolay verdiklerini söyleyen kaçaklar ise yakalanınca gözyaşlarına boğuldu. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Polis noktasındaki göçmenler

Detaylar

Tabela

Ağlayan göçmenler

Polisin evrakları kontrolü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7 - Fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 30\'a yakın işçi zehirlendi (1)

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Gerede ilçesinde, Gerede Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında iddiaya göre kimyasal bir maddeden etkilenen 30\'a yakın işçi zehirlendi. Çok sayıda 112 Acil ekibi fabrikaya giderken işçilere müdahalede bulunuldu. İşçiler tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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8 - Ramazan ayının ilk cuma namazında Adana\'daki camiler dolup taştı.

Ortadoğu\'nun en büyük camileri arasında yer alan ve 28 bin 500 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayan Adana\'daki Sabancı Merkez Camii, Ramazan ayının ilk cuma namazında doldu taştı. 11 ayın sultanının ilk cuma namazı için 7\'den 77\'ye herkes saflarla yerini aldı. Kalabalık nedeniyle saflar sıkılaştırılırken, kentteki camiler de doldu taştı.

Görüntü Dökümü

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- Camiye gelenlerden görüntü

- Caminin dış görüntüsü

- Genel ve detay

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)