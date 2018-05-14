YURT BÜLTENİ-7

Külliye inşaatı çöktü: Yaralılar var(1)

Şanlıurfa\'da yapımı süren 11 Nisan Külliyesi\'nin kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Molozların altında kalan yaralı işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılması planlanan 11 Nisan Külliyesi\'nin kubbesine çakılan tahta kalıplara beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çöken Külliye inşaatından görüntü

-Ambulans ve güvenlik ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay

Haber:ŞANLIURFA, (DHA)

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Sağanak yağışlar, tonlarca çileği tarlada bıraktı

Batman\'ın Sason ilçesinde, son günlerde meydana gelen sağanak yağışlar, çilek tarlalarındaki ürünlerin yarısının çürümesine neden oldu. 5 yıldır çilek üreticiliği yapan Kadir Erdem, 1.5 ton çileğinin tarlada kaldığını söyledi.

Batman\'ın Sason ilçesindeki çilek üreticileri, son yağışlar nedeniyle ürününü tarladan toplayamadı. Sason ilçesine bağlı Demetevler Mahallesindeki çilek üreticilerinden Ahmet, Ramazan ve Şuayip Kaplan, dönümlerce ekili alandaki çileklerin yarısını sağanak yağış nedeniyle toplayamadıklarını belirtti. 18 dönümlük çilek bahçesinde yaklaşık 2 ton çileğin yağış nedeniyle tarlada kaldığını belirten Ramazan Kaplan, \"Son bir haftadır bölgede etkili olan yağış, çilek hasadı döneminde hesaplarımızı alt üst etti. Çilek bahçemde zarar 20 bin lirayı buluyor. Çilek, yağışı gördüğü zaman hemen çürüyor. Bahçelerimiz açık olduğu için yağışa da önlem alamadık. Tarlada kilosunu 4 liradan sattığımız çilek, bu yıl hesaplarımızı bozdu\" dedi.

ÜRÜNÜN YARISI TARLADA KALDI

5 yıldır çilek üreticiliği yapan Kadir Erdem, 6 dönümlük çilek bahçesinde 1.5 ton çileğin tarlada kaldığını ifade etti. 10 kişilik ailesinin geçimini çilekten sağladığını söyleyen Erdem, \"Bu yıl bölgedeki yağışlar çilek hasadını olumsuz etkiledi. Bölge illerinin çilek ihtiyacını karşılıyoruz. Elazığ, Diyarbakır, Muş ve Bitlis\'e kadar çilek gönderiyoruz. Ancak son yağışlar üretimi olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 1.5 ton çileğim tarlada kaldı. Yağmurun olumsuz etkilediği çileği ayıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü yağmur gören çilek, diğer ürünü de bozuyor. Hasar tespit çalışmalarının yapılmasını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Çürük ve yağmurdan bozulan çileklerin görüntüsü

-Çilek toplanması

-Tarla sahibi ile röportaj

-Çalışmalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)

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Erzurum\'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı/EK

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Erzurum\'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin, Bingöl Karlıova nüfusuna kayıtlı; Binnaz Yasin (65), Serdar Yasin (43), Songül Coşkun (34) ve Umut Coşkun (5) ile Erzurum Yakutiye nüfusuna kayıtlı; Sacit Çalık (59) olduğu öğrenildi. Serdar Yasin\'in 4 gün önce annesi Şefika Yasin\'i (70) kaybettiği, bunun için 3 akrabası ile İstanbul\'dan memleketi Karlıova ilçesine bağlı Çatak Köyü\'ne geldiği ortaya çıktı. Taziye dönüşü İstanbul\'a giderken kazada ölen Serdar Yasin, Binnaz Yasin, Songül Coşkun ve Umut Coşkun ile Sacit Çalık\'ın cenazesi Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber:ERZURUM,(DHA)

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Osmaniye\'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye\'nin Toprakkale ilçesinde,3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sazlık köyü Yolçatı kavşağında meydana geldi. Adana\'dan Osmaniye\'ye giden Hasan Ç. (29) yönetimindeki 01 V 4951 hafif ticari araç ile Mesut Çatal\'ın (55) kullandığı 80 FC 716 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ise İlhan Günaydın (44) yönetimindeki 01 V 0840 otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Mesut Çatal ile otomobilde bulunan M.G.Ç. (31) hafif yaralanırken, Fatma Şahbaz Çatal, yaşamını kaybetti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay görüntüler

- Olay yerinin pankart ile kapatılması

- Kazaya karışan araçlar ve jandarma görevlileri

- Olay yerindeki polisler

- Fatma Şahbaz Çatal\'ın sağlık fotoğrafları

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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Karaağızlılar, biyokütle enerji santraline tepki için eylem yaptı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi halkı, yerleşim alanlarına yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali’ne tepki amacıyla eylem yaptı. Büyükorhan ilçe merkezinde toplanan 7’den 70’e yüzlerce mahalleli, Karaağız\'a yapılması planlanan santrale tepki amacıyla, ellerinde pankartlarla güvenlik önlemleri altında yürüdü.

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan\'ın kırsal Karaağız Mahallesi\'nde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali\'nin afişleri ilçedeki bilboardları süslerken, santrale tepki amacıyla ilk defa çok katılımlı bir eylem gerçekleşti. Karaağız Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan santralin şeftali çekirdeği, tarımsal atıklar, ormandan toplanan ağaç parçaları, mısır koçanlarının yakılarak enerji üretimi gerçekleştirileceği belirtildi. İlçe girişinde toplanan kalabalık ellerinde dövizler taşıyarak, geniş güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine kadar yürüdü, yürüyüş sırasında da “Zehir solumak istemiyoruzö, “Santralı yapma boşuna, yıkacağız başına\", \"Kanser olmak istemiyoruz\", \"Büyükorhan uyuma, havana sahip çık\", “Büyükorhan köylüne sahip çık\" şeklinde sloganlar attı.İlçe meydanında topluluğa konuşan Karaağız Mahallesi sakinlerinden Mesut Korkmaz, “Bu tesis yenilenebilir enerji tesisi olarak tanıtılsa da aslında orta büyüklüğe yakın bir termik santraldir. Bunu proje tanıtım dosyasında yeralan şemalardan, yakma için kullanılacak kazanın teknolojisinden ve 48 megawatlık kapasiteden söz edilmesinden anlıyoruz. Tesisin yapılmak istendiği yer, köyümüzün bazı evlerine sadece 500 metre uzaklıktadır. Yaratacağı bütün kirliliğin olumsuz etkilerini önce biz, sonra Kınık ve çevre mahalleler, ardından da Büyükorhan ilçe merkezi hissedecektir. Yatırımcı şirket, yakacak olarak orman ürünleri ile mısır koçanı, zeytin dalı, domates sapları, şeftali çekirdeklerini göstermiştir. Ağaç ve bitki atıklarının yakılacağı taahhüt edilen bu tesiste kömür, evsel atık, tıbbi atı ve çöp de yakılması mümkündür. Mahallemizin çevresinde ise yakacak sağlanan orman değil, korunan ardıç korulukları var. Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Dursunbey\'de bu santralin yakacağı kadar orman atığı üretimi yoktur\"dedi. Dağ ilçelerinin yüksek rakımlı olduğunu, domates, zeytin ve şeftali üretimin bulunmadığını ifade eden Korkmaz, \"Yatırımcı ya bizle ve devletle dalga geçmekte, ya da buraları bilmeden proje yapmış, gerekli izinleri alabilmek için koşturmaktadır. Yoksa zaten buralardaki çöpleri, tehlikeli fabrika atıklarını yakma niyeti vardır. Santralin yapılmasını istemiyoruz. Hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz\" şeklinde konuştu.

KANSER RİSKİYLE YAŞAMAK

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (Doğader) Başkanı Caner Gökbayrak da “Biyokütle olarak söylenen orman ürünü atığı ve tarım atığı orada çok bulunmuyor. Bir süre sonra buranın diğer benzeri tesislerde olduğu gibi çöp ve tehlikeli atık yakar duruma gelmesi söz konusu. Bu tür yakma sonucunda zehirli gazlar çevreye yayılarak burada yaşayan insanların sağlığını büyük ölçüde etkileyerek bozacaktır. Bu gazlardan dolayı birçok insan kanser riskiyle yaşayacaktır. Buna rağmen Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı, bu tesis için \'ÇED gerekli değildir\' diye rapor verdi. Bunun anlamı da bu tesisin gerçeğe aykırı olarak çevreye ve insana zararı olmayacağı kabul edilmiş demektir. Bu işler bu kadar basit olmamalı. Mustafakemalpaşa Kosova Mahallesi yakınında da aynı bu tesise benzeyen bir başka biyokütle yakma tesisi kurulmak isteniyor. Buradaki arazinin de mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait. Kosova sakinleri de benzer bir mücadele yürütüyorö dedi. Büyükorhan ilçesinde ilk defa gerçekleşen eylem, yapılan açıklamaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-Caner Gökbayrak ile röportaj

-Mesut Korkmaz ile röportaj

-Santralın yapılacağı alandan görüntü

-Genel ve detay

1 dk 14 sn, 139 mb

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Bu bisiklet hem obeziteden kurtarıyor hem de elektrik üretiyor

Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK Proje çalışmaları kapsamında, öğretmenleri ile özellikle obez çocukların kilo vermeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri için elektrik üreten bisiklet tasarladı. Tasarlanan bisiklete binip, pedal çeviren obez öğrenciler kilo verirken, bir yandan da okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere elektrik üretiyor.

Fatih Ortaokulu\'nda, bir süre önce TÜBİTAK Proje çalışmaları kapsamında, öğrenciler Fen Bilgisi Öğretmeni Tekin Tapan ilez hem obezite sorunu olan öğencilerin, spor yaparken zayıflayabileceği hem de elektrik üretebilecekleri \'elektrik üreten bisiklet\' tasarlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, bir aylık bir çalışma sonucunda arka lastiği sökülmüş bir bisiklet, bisiklet park sehpası, kayış, akü ve dinamo kullanılarak \'elektrik üreten bisiklet\' yapıldı. Pedalın çevrilmesiyle kayış yardımıyla dönen jantın oluşturduğu hareket enerjisinin dinamo yardımıyla elektriğe dönüştülüp, bir aküde toplanmasını sağlayan \'elektrik üreten bisiklet\' ilgi çekti. Sadece pedal çevrilerek elde edilen elektirik ile vantilatör çalıştırılabildiği, elektrikli aletlerin şarj edilebildiği ve akülerde toplanarak geceleri bahçe aydınlatmasında kullanılabildiği belirtildi. Alaşehir Fatih Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Tekin Tapan, Türkiye\'de ve dünyada obezitenin hızla arttığına dikkati çekip, proje ile ilgili şu biliileri verdi:\"Okulumuzdaki öğrenci mevcudumuzun yüzde 10\'a yakını obez. Özellikle genç nüfusun obezite ile mücadelesi kapsamında hem spor yapacak hem de kullanım süresine göre 14 volta kadar elektrik üretilebilecek bir sistem kurmayı planladık. Obez öğrencilerimizi tedaviye yönelik yapılan çalışmada, kilo vermeye yönelik bir proje üzetinde çalıştık. Bu kapsamda, obeziteyle mücadele için bir bisiklet tasarladık. Tasarladığımız bisiklete, beden eğitimi dersinde ya da boş derslerde öğrenciler binip, pedal çeviriyor, bu sayede elektrik üretiyoruz. Öğrencinin de kilo vermesine ve hareket etmesine katkı sağlamış oluyoruz. Üretilen elektriği aküde depolayıp, okuldaki çeşitli alanlarda kullanıyoruz. Bu proje için patent başvurusu yapacağız\" dedi. Yedinci sınıf öğrencisi Talha Özdemir, tasarlanan bisikletle hem spor yapıp, zayıfladıklarını hem de elektrik üretiklerini belirterek, \"Bir yandan da pedal çevirerek bisiklete binmenin keyfini yaşıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Elektrik üreten bisikletin görüntüsü

-Alaşehir Fatih Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Tekin Tapan ile röp.

-7. Sınıf öğrencisi Talha Özdemir ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Bahçede ders işliyor, kümeste tavuk ve ördek yetiştiriyorlar

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyündeki Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, derslerini sıcak günlerde okul bahçesinde oluşturdukları \'Doğa Sınıfı\'nda işlerken, boş zaman ve teneffüslerini ise yine bahçeye kurdukları kümeslerdeki tavuk ve ördeklere bakarak değerlendiriyor.

Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri Okul Müdürü Mehmet Gönen, fen bilimleri öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve matematik öğretmeni Salih Yıldız önderliğinde okulun bahçesine \'Doğa Sınıfı\' ve kümes yaptı. Sıcak havada daha rahat ortamda ders işlemeyi planlayan öğretmen ve öğrenciler okul bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi sınıf araç ve gereçleri koyarak \'Doğa Sınıfı\' oluşturdu. Sıcak günlerde derslerini bu \'Doğa Sınıfı\'nda yapan öğretmen ve öğrenciler, teneffüs ve boş zamanlarını da okul bahçesindeki kümesteki tavuk ve ördeklerin bakımına ayırıyor. Öğrenciler 8 tavuk, 1 horoz ve 3 ördeğin bulunduğu kümesteki hayvan sayısını artırmayı planlıyor.

\'BURADA DERSLER AKLIMIZA DAHA İYİ GİRİYOR\'

Okulun 8\'inci sınıf öğrencisi Melih Can Şener, boş zamanlarında tavuk ve ördeklerin bakımını yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Şener, \"Sıcak zamanlarda derslerimizi Doğa Sınıfı\'nda işliyoruz. Burada dersler aklımıza daha iyi giriyor. Sıcaktan sınıfta derslerden kopuyoruz. Burada derslere daha iyi bağlanıyoruz. Dikkatimizi öğretmene topluyoruz\" dedi.

\'DERSLERİNE DAHA İŞTAHLI KOŞUYORLAR\'

Fen bilimleri öğretmeni Ahmet Çatalpınar, okulun imkanlarını daha iyi değerlendirmek için çalıştıklarını aktararak,\"Okulumuzun bahçesine Doğa Sınıfı yaptık.Doğa Sınıfı\'nda öğrencilerimiz derslerine daha iştahlı koşuyor. Daha iyi anlıyor, daha iyi kavrıyorlar konuları. Ayrıca bir kümes yaparak öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağladık. Zaten öğrencilerimiz köyde. Evlerinde de tavuk ve ördek var ama burada da besliyorlar. Sahipleniyorlar tavuklarımızı, ördeklerimizi. Kendileri yemliyorlar. Yumurtalarını da beraber melemen yapıp bir güzel yiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okulun tabelasından detay

- Doğa sınıfı tabelası detay

- Öğrencilerin sınıfa gelmesi

- Öğretmenin sınıfa gelişi

- Ders işleme anından detaylar

- RÖP1: Melih Can Şener (8\'inci sınıf öğrencisi)

- Sınıftan genel görüntü

- RÖP2: Ahmet Çatalpınar (Fen bilimleri öğretmeni

- Ders zilinin çalması ve çocukların sınıftan çıkışı

- Kümesteki hayvanların beslenmesi

- Çocuklar hayvanları tutarken

- Kümeste üretilen yumurta detayı

- Öğrenciler ve hayvanlardan detaylar

359 MB /// 03.15\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Tokat\'ta 6 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Tokat\'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kayıtların 18 Mayıs’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İş-Kur önünden görüntü

-Başvuru için sırada bekleyenler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)