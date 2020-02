YURT BÜLTENİ-6 

Özkan yol verme kavgasında öldü, babası şüphelilerin yakalanmasını istedi

Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün (26) tabancayla kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelileri kaçarken, baba Osman Hoşgün, oğlunu vuran ve silahı veren kişinin bulunmasını istedi.

Olay, Cumartesi günü merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi\'nde meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, iddiaya göre, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün\'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralanan Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan Hoşgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bir vatanadşanı çektiği kavga görüntülerini de incelemeye aldı.

\'BU 2 KİŞİYİ BULSUNLAR\'

Silahla vurularak hayatını kaybeden Özkan Hoşgün\'ün babası Osman Hoşgün, Oğlunu vuran kişinin bir an önce bulunup ceza almasını istedi. Hoşgün, \"Ben Özkan Hoşgün\'ün babasıyım. Benim oğlum kaynakçıydı. Kayınbiraderimin oğlu askerden geldi. Oğlum da olay olduğu gece onu gezdirmek için dışarı çıkmıştı. Kayınbiraderimin oğlu bugün tekrar askere gitti. Olaydaki kişilerin yakalanmasını istiyorum. O 2 kişiyi istiyorum, silahı vereni ve silahla vuranı. Benim devletim çok büyük. 10 yıl, 20 yıl ne kadar ceza alırlarsa görmek istiyorum. Bu iki kişiyi bulsunlar. Bana desinler ki \'katil 25 yıl ceza yedi\' ben o zaman rahatım\" dedi.



-Olayın olduğu yerden görüntüler

-Ölen kişinin babası Osman Hoşgün ile röportaj

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

Balık çoğalınca balıkhane müşteri akınına uğradı

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde 3 gün süren fırtınanın ardından denize açılan balıkçılar, bol balıkla dönünce tezgahlar da balıkla doldu. Balıkhane, müşteri akınına uğradı.

Bandırma\'da 3 gün süren fırtınanın ardından tekneleriyle denize açılan balıkçılar, bol balıkla döndü. Bandırma Perakende Balık Hali balık türleri çoğalıp, fiyatlar da düşünce vatandaşın akınına uğradı. 10 perakende balık satıcısının bulunduğu halde balıkçılar, müşterileri kendi tezgahlarına çekebilmek için birbiriyle yarışıyor.

Perakende Balık Halinde daha önce 20 liraya kadar yükselen hamsi, 10-15 lira arasında satılıyor. 15 ile 20 lira aralığında satışa sunulan çinekop ise vatandaşın en çok tercih ettiği balık türü oldu. Halde istavrit 10, levrek 35, çipura 35, barbunya 25, bako 25, sardalya ise 10 liradan tezgahlarındaki yerini aldı.

Bandırma\'nın balık açısından bolluk yaşadığını söyleyen balıkçı Hüseyin Gagar satışların çok iyi, fiyatların da çok uygun olduğunu belirtti.

Balıkçılardan Sezgin Acar da müşterilerine Erdek ve Karadeniz hamsisiyle çinekopu tavsiye etti. Acar, en uygun fiyatın da 10 lira ile istavrit balığı olduğunu söyledi.

-Balık avı

-Avdan gelen tekneler peşlerinde martılar

-Balıkhanede perakende satışlar

-1 müşteri 3 balıkçı röp.

-Tezgahta balıklar

-Balıkçıların birbirlerine attıkları sloganlar

Haber/Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında



FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik düzenlenen Kayseri merkezli iki ayrı operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında 17 kişinin de arandığı bildirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bakkal ve büfelerden kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan arandıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için Kayseri, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin\'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10\'unun daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirlendi. Şüphelilerden 17\'sinin muvazzaf, 12\'sinin ise KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olduğu bildirildi.

GAYBUBET EVLERİNE 13 İLDE OPERASYON

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine de operasyon düzenlendi. Kayseri, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray\'da şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Örgüte üye olan haklarında yakalama kararı olan 39 kişiden 31\'i gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 39 kişiden 18\'nin karı-koca oldukları bildirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında askeri mahrem imamlar, muvazzaf astsubaylar, ihraç polis, profesör ve ev kadınlarının olduğu ifade edildi.

51 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ OLMAYAN BİNALARI TERCİH ETMİŞLER

Kayseri merkezli düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden ikisinin sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Merkez Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçesindeki semtlerde oluşturulan gaybubet evlerinde kalan şüphelilerin, örgüt yöneticileri ve kendi aralarında ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ortaya çıktı. Şüphelilerin ağırlıklı olarak Ankara\'dan geldikleri, kimliklerinin deşifre olmaması için yeni yapılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı evleri kiraladıkları ifade edildi.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de kente getirileceğini belirterek, \"Zanlılardan stajyer avukat M.M ile özel sektörde çalışan M.K\'nin üzerlerinden sahte kimlikler çıktı. Gaybubet evlerinde kalan şüphelilerin sürekli il ve adres değiştirdikleri, tanınmamak, yakalanmamak için yeni yapılmış çok katlı, komşuluk ilişkileri olmayan, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ev sahiplerinin üzerinde olan apartman dairelerine tercih ettikleri görüldü\" dedi.

- Yakalanan FETÖ şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

- Polis ekip otolarına bindirilişi

- Diğer genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, (DHA)

Gökyüzüne çiçek uzatan kayalık

Sivas\'ta kent merkezi yakınlarındaki Emirhan kayalıklarında, gökyüzüne çiçek uzatan bir insana benzeyen oluşum ilgi çekiyor.

Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Emirhan köyü yakınlarında bulunan Emirhan kayalıkları özellikle dağcılık sporu ile uğraşanların sık ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. Yaz aylarında dağcılıkla uğraşanlar sık sık bu kayalıkları ziyaret ediyor. Bölgede kayalıklar üzerindeki bir ağaç, bulunduğu konum ile de herkesi şaşırtıyor. Kayalıkların arasından kendine yol bularak yetişen ağaç, farklı bir görselliği de sağlıyor. Ağacın bulunduğu kayalık, gökyüzüne çiçek uzatan bir insan figürünü andırıyor. Gökyüzüne uzanan kolları anımsatan kayalık üstündeki ağaç, bir demet çiçek gibi algılanıyor. Az bilinen bu oluşum, turizme kazandırılmayı bekliyor.

-Bölgeden görüntüler

-Kayalığın drone görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

\'Duru\'nun Günlükleri\', engellilere şifa olacak

Çanakkale\'de, 5,5 aylık dünyaya gelen ve beyin felci hastası olan Duru Oğuz (15), 3 yıl boyunca günlüğüne yazdığı masalları, hayalleri ve duygularını, \'Duru\'nun Günlükleri\' adıyla kitap haline getirdi. Duru Oğuz, şu ana kadar yaklaşık 5 bin adet basılan ve internet üzerinden 10 ila 20 TL fiyatla satılan \'Duru\'nun Günlükleri\' kitabından elde edilecek geliri, engellilerin fizik tedavi ihtiyaçları için bağışlayacak.

Çanakkale\'de Cevatpaşa Mahallesi\'nde yaşayan Süreyya Oğuz (46) ve Metin Oğuz (49) çiftinin iki çocuğundan en küçüğü olan Duru Oğuz, 5,5 aylık dünyaya geldi. Doğumun ardından beyin felci (Cerebral Palsy) hastası olduğu ortaya çıkan, sağ kolunu kullanmayan ve tekerlekli sandalye ile hayatını devam eden Duru Oğuz, Doğa Koleji 5\'inci sınıf öğrencisi iken yazdığı kompozisyonları ile okulda Türkçe öğretmeninin dikkatini çekti. Duru\'nun tabletinde de yazdığı yazıları gören ve beğenen öğretmeni, Duru\'nun ailesine, bu yazıları kitaba dönüştürmelerini tavsiye etti. Ailesiyle bu konuyu konuşan Duru, 3 yıl önce günlüğünde sadece sol elini kullanarak yazdığı masalları, hayalleri ve duygularını, \'Duru\'nun Günlükleri\' adı altında kitap haline getirdi. 1\'inci ve 2\'nci baskı olmak üzere yaklaşık 5 bin adet basılan ve internet üzerinden 10 ile 20 TL fiyat aralığında satışa sunulan \'Duru\'nun Günlükleri\' kitabından elde edilecek gelir, engelli vatandaşların fizik tedavi ihtiyaçları için bağışlanacak.

\'KİTABIMDA MASALLARIM, HAYALLERİM VE DUYGULARIM YER ALDI\'

Kitabını engelli arkadaşlarına katkıda bulunmak için yazdığını belirten Duru Oğuz, \"Kitabımın içeriğinde masallarım, hayallerim, duygularım yer aldı. Kitabımı Türkçe öğretmenim sayesinde yazmaya başladım. Bundan sonraki hedefim yeni bir kitap daha çıkarmak. Ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Büyüyünce iki meslek sahibi olmak istiyorum. Biri yazar, diğeri ise oyunculuk\" dedi.

\'OLUMLU TEPKİLER ALDIK\'

Kızı Duru\'nun günlüklerinden oluşan bu kitabıyla çevremizden çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Süreyya Oğuz ise, Duru bu konuda bir örnek teşkil etti. Duru\'nun yaptığı bu davranış çok ama çok anlamlı oldu\" diye konuştu.

\'DURU\'NUN HAYALLERİ\'

Duru Oğuz, kitabının 1\'inci bölümde, hayallerini anlatan \'Duru\'nun Hayalleri\' başlıklı yazıya yer verdi. Oğuz, hayallerini şu kelimeler ile anlattı:

\"Merhaban ben Duru. Her çocuğun hayalleri vardır, benim de hayallerim var: Güneşe sarılmak, onunla bir an olsun oyunlar oynayabilmek, yıldızlara dokunup, dilek tutmak, çimenlerin üzerinden koşup kahkahalar atabilmek, bir camı açıp içimde kalan şeyleri bağırmak, öğretmenlerim ve etrafımdaki iyi niyetli insanlar tarafından korunmak, bir kedimin veya telefonumun olması, doğmamış kuzenimin beni sevmesi, kötüleri yenmek, öğretmenlerimin bana kızmayıp çatık kaşlarla bakmaması, yıkılmayıp sevdiğim kişilerle ayakta tutunabilmek, okulumun gezilerine gidebilmek isterdim. Uyuyan güzel gibi ilk önce annemi uyutup, sonra kendim uyumak ve sonsuza kadar iyi olan güçlerime yenilerimi eklemek isterdim.\"

-Duru Oğuz ve annesi Süreyya Oğuz\'dan birlikte görüntü.

-Duru Oğuz\'un tabletinde yazılar yazmasından görüntü.

-Duru Oğuz\'un kitabından genel ve detay görüntü.

-Duru Oğuz ile röp.

-Süreyya Oğuz ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

DMD hastası Mehmet\'in hayali İlber Hocayla tanışmak -ÖZEL

Antalya\'da Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıflar arasında okul birincisi olan DMD hastası Mehmet Günel (15), tarih araştırmacısı olmayı hedefliyor. Mehmet\'in en büyük hayali ise ünlü tarihçi yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı ile tanışmak.

Antalya\'da DMD hastası Mehmet Günel, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Geçirdiği skolyoz ameliyatı nedeniyle beline platin takıldığı için okula gidemeyen ve evde eğitim gören Mehmet Günel, geçen dönem 9\'uncu sınıflar arasında okul birincisi oldu. Başarısını bu yıl da devam ettireceğini belirten Mehmet, bunun için gece gündüz ders çalışıyor. Eve gelen öğretmenlerine teşekkür eden Mehmet Günel, tüm dersleri sevdiğini, tarihe özel bir ilgisi olduğunu söyledi.

\'İLBER HOCANIN ANLATIM ŞEKLİNİ ÇOK SEVİYORUM\'

\"Tarihle ilgili bir meslek sahibi olmak istiyorum\" diyen Mehmet, tarihi olayları okumayı çok sevdiğini, internetten tarihle ilgili sürekli araştırma yaptığını belirtti. Ünlü tarihçi yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı\'nın sıkı bir takipçisi olduğunu belirten Mehmet, internette videolarını izlediğini ve çok beğendiğini ifade etti. Prof.Dr. Ortaylı\'nın tarihi olayları anlatım şeklini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Günel, bir gün Antalya\'ya geldiğinde kendisiyle tanışmak istediğini sözlerine ekledi.

SIKI BİR GS\'Lİ

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Mehmet, takımının maçlarını takip etmeye çalıştığını, ama stadyumda hiç maç izleyemediğini söyledi. Galatasaray\'ın Antalya\'daki bir maçını izlemek istediğini ifade eden Mehmet, sarı kırmızı renklere bağlılığını her fırsatta göstermekten hoşlandığını söyledi. Yatak çarşafı, yastığı gönül verdiği Galatasaray renklerinden oluşan Mehmet, formasını da çok sevdiğini ifade etti.

İNSANLAR DMD HASTALARINI DIŞLAMASIN

10 yaşına kadar yürüyebilen ancak hastalığının ilerlemesi üzerine tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Mehmet, \"Benim durumumda olan tüm çocuklar adına hastalığımızın tedavisinin ülkemize gelmesini istiyorum\" dedi. Kendisi bu tür bir yaklaşımla karşılaşmasa da birçok DMD hastasının dışlandığını söyleyen Mehmet, \"Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Olumsuz yaklaşımlarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE 5 BİNİN ÜZERİNDE DMD HASTASI ÇOCUK VAR

Mehmet\'in annesi DMD ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dilek Günel (37), Türkiye\'de 5 binin üzerinde çocuğun kasların giderek güçsüzleşmesine ve çoğunlukla 20\'li yaşlarda ölüme neden olan kas erimesi hastalığı DMD ile mücadele ettiğini belirtti. DMD ile ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktaran Günel, \"Farkındalık için videolar çekiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. DMD\'ye dikkat çekmek için İstanbul\'da maraton koşusu yaptık. Yaklaşık 1 aydır da \'Bir Mum da Sen Yak\' adlı kampanya yürütüyoruz. Ünlüler, siyasetçiler destek vermeye başladı\" dedi. Hastalığın tedavisi ile ilgili ilaçların henüz deneme aşamasında olduğunu anlatan Günel, \"Bu ilaçlar çıkana kadar herkese DMD\'yi anlatmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'MEHMET\'LE HER ZAMAN GURUR DUYDUM\'

Oğlu Mehmet\'in okul birincisi olmasından gurur duyduğunu belirten Dilek Günel, \"Okula son 2 yıldır gidemiyor. Çünkü skolyoz ameliyatı oldu. Belinde platin var. Enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Riski göze alamazdım. Bu nedenle okula gidemiyor ve evde eğitim alıyor. Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi öğretmenlerine, müdürüne çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden harika insanlar\" dedi.

ASANSÖR VE OTOPARK SORUNU

DMD\'li bir çocuğun babası olmanın evde hiçbir sıkıntısını yaşamadığını belirten Barış Günel (39) ise \"Ancak dışarıda sıkıntılar yaşıyoruz\" dedi. Her yere rahatlıkla gidemediklerini ifade eden Günel, \"Mesela asansör sorunu yaşıyoruz. Her binada asansör olmuyor. Sonra otopark sorunu var. Ayrıca insanların da bu tip hastalara karşı çok duyarlı davrandıklarını düşünmüyorum. Herkesi duyarlılığa davet ediyorum\" dedi. Mehmet\'in kendilerine hastalığıyla ilgili sıkıntı yaşatmadığını da sözlerine ekleyen Barış Günel, \"Okul birincisi olmasından çok gururluyuz\" diye konuştu.

DMD hastası Mehmet Günel\'in ders çalışırken görüntüsü

Baba Barış Günel\'in oğlu ile ders çalışırken görüntüsü

RÖP 1: Dilek Günel ( Anne )

RÖP 2: Barış Günel ( Baba )

DMD hastası Mehmet bilgisayarda İlber Hocanın bilgilerini araştırması

RÖP 3: Mehmet Günel

Mehmet Günel arkadaşı ile tekerlekli sandalye sürerken görüntüsü

Mehmet Günel\'in çocukluk resimleri

Kampanyaya destek veren Sanatçılar

Arif Pişkin/Burak Sergen/Nursel Ergin ve Seda Üren\'in görüntüleri

Detaylar

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Çöp konteynırına düşen işçi öldü, kurtarmak isteyen 3 arkadaşı zehirlendi

Adana\'nın Kozan İlçe Belediyesi\'nde görevli temizlik işçisi Beyti Topçu (37) çöp istasyonunda aktarım sırasında TIR\'ın arkasındaki çöp konteynırına düştü. Yaklaşık 1 saat boyunca süren kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Topçu, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Topçu\'yu kurtarmak isterken meten gaezından zehirlenen 3 işçide hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yassıçaylı Mahallesi\'ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait çöp aktarım istasyonunda meydana geldi. İlçede toplanan çöpleri, aktarım istasyonuna iş arkadaşlarıyla getiren Beyti Topçu, rampaya çıkarılan kamyondaki çöpleri aşağıda bulunan konteynıra boşaltmak istedi. Ancak Beyti Topçu, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 3 metreden konteynırın içine düştü. Bu arada kamyondaki çöplerde Topçu\'nun üzerine döküldü. Arkadaşlarının fark etmesi ve yardım istemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama ekipleri gelmeden TIR\'ın arkasında bulunan konteynırın içinde arkadaşlarını bulmaya çalışan Özcan Ömür, Mehmet Kahraman ve Muhammed Öğüt, metan gazından zehirlendi. Gelen sağlık ekibi, gazdan etkilenenlere müdahale ederken, itfaiye görevlileri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Beyti Topçu\'yu bulunduğu yerden çıkardı. Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın duyulması üzerine hastaneye gelen Topçu\'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Çöp konteynırında yapılan arama çalışması

- Çöpleri boşaltmaya çalışan görevliler

- Sağlık görevlileri ve itfaiye erlerinin çalışmalarından görüntüler

- İşçinin çıkarılması

- Sedyeye alınması

- Ambulansın görüntüleri

- Ölen işçinin arkadaşının konuşması

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), (DHA)

Motosikletten düşen sürücü vitrin camını kırarak işyerine girdi

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu 21 yaşındaki Cesim Cesim, aracından savrulup, vitrin camını kırarak kırtasiye dükkanına girdi.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu ile Yedieylül yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir minibüs, Suriye uyruklu Cesim Cesim yönetimindeki 45 MP 033 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanım etkisiyle motosikletinden savrulan Cesim, bedeniyle yol kenarındaki kırtasiyenin vitrin camını kırarak içeri girdi. Bacaklarında kırık oluşan Cesim, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yerinden ayrılan minibüsün şoförünü aramaya başladı.

- Camları kırılan işyerinden görüntü

- Camların temizlenmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

Siverek Belediyesi\'nden ağaçlara kuş yuvası

Şanlıurfa\'nın Siverek Belediyesi tarafından ilçe genelindeki park ve bahçelerde bulunan ağaçlara kuş yuvaları monte edildi.

Kış aylarında kuşların sıcak bir ortamda yuva yapmaları için başlatılan \'kuş evi\' projesi kapsamında ilçe merkezinde bulunan Gazi, Lezgo, Ağaçhan ve Kanlıkuyu parklarına yuvalar yapıldı. Parklarda montajı yapılan kuş yuvaları sayısının arttırılacağı bildirilirken, kuş yoğunluğu fazla olan parkların öncelikli olacağı ifade edildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, \"Kış kendisini yavaş yavaş hissetmeye başlarken havaların soğumasıyla birlikte göçmen kuşlar güneye göç etmeye başladı fakat kent merkezinde kalan kuşları kış aylarındaki soğuk havalardan korumak için muhtelif parklarımıza kuş yuvaları yerleştirmeye başladık. Ekiplerimiz şu an montajını yapıyorö dedi.

İlçe merkezinde bulunan parklarda kuş evlerinin montajına devam edeceği belirtildi.

----------------------------

- Kuş yuvaları

- Yuvaların ağaçlara monte edilmesi

- Başkan yardımcısının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

