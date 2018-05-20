YURT BÜLTENİ 5

1 - (Özel) -Orman yangınına 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira zarar cezası



KAHRAMANMARAŞ\'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y. (24), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangının neden olduğu 84 bin liralık kamu zararının da Süleyman Y.\'den tahsil edileceğini söyledi.

Merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi\'nde 2016 yılında Süleyman Y., arkadaşlarıyla birlikte gittiği bahçelerinde kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. Süleyman Y. ve arkadaşları, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Süleyman Y. hakkında Kahramanmaraş 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken olay yerinde inceleme yapan bilirkişi, yangında 16,5 dekarlık alanda 6 bin 252,90 liralık orman emvalinin yandığı, 26 bin 631,99 lira ağaçlandırma bedeli, 2 bin 663,20 lira verim kaybı, 48 bin 430,98 lira söndürme gideri olmak üzere yangın nedeniyle zararın toplam 83 bin 978 lira olduğunu belirtir bir rapor hazırladı.

\'ÜZGÜNÜM\'

Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Süleyman Y., yangının bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateşten çıktığını belirterek, Ancak ateşi biraz büyük yaktığım için rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılmaya başladı. Ben hemen söndürmeye çalıştım ve badem toplamaya gittiğimiz diğer arkadaşlarımı çağırdım. Onlarla beraber ateşi söndürmeye çalıştık, ancak başarılı olamadık. Arkasından da hemen itfaiyeyi arayıp durumdan haberdar ettik. Herhangi bir suç kastım yoktur. Böyle bir olaya sebep olduğum için üzgünüm dedi.

Duruşma sonunda hakim, Süleyman Y.\'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp cezayı da erteledi. Karar, istinafa gönderildi.

ALTINDAŞ ZARARI DA TAHSİL EDECEĞİZ

Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, ormanı bilerek yakan ya da yanmasına neden olan kişi ve kişiler hakkında hukuki olarak gereken her şeyin yapıldığını söyledi. Bunun dışında devam eden başka davaların da olduğunu ifade eden Altındaş, şöyle konuştu

Orman yangınlarında ilk hedefimiz, alevlere en hızlı bir şekilde müdahale edip, yangını en kısa sürede söndürmektir. Ardından yangının çıkış sebebi araştırılır ve yangını kasten çıkaran ya da sebep olanlar tespit edilmesi durumunda gerekli hukuki işlemi başlatırız. Bunda da olduğu gibi hukuk büromuz gerekli hukuki işlemleri başlatmış ve sonunda ormanlık alanın yanmasına neden olan kişi hakkında mahkeme kararını vermiştir. Ayrıca, bilirkişi tarafından da belirlenen yaklaşık 84 bin liralık zarar da yine yangına neden olan kişiden tahsil edilecektir. Özellikle kamuoyunun şunu çok iyi bilmesini isterim ki; orman vasfı taşıyan bir yer yandığı zaman, o yer kesinlikle ağaçlandırılır. Bu kapsamda olayda yanan 16,5 dekarlık alan ekiplerimiz tarafından ağaçlandırılmıştır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahramanmaraş Adliyesi

- Adliye tabelası

- Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü

- Müdürlük tabelası

- Müdürlük binasından detay

Haber-Kamera Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Kadın kıyafetiyle işadamını öldüren şüpheli: Yakalanacağımı rüyamda gördüm

ADANA\'da kadın kıyafeti giyip Kazım Fidancı\'yı (69) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Halil İ.\'nin (26), polislere, \"Yakalanacağımı rüyamda gördüm. Polis ne zaman gelecek diye bekliyordum\" dedi. Halil İ., eşcinsel olduğunu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Nizami K.\'nin (45) azmettirmesiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Olay, 22 Ağustos 2017\'de merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Polisin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde göğsünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, sanayi bölgesinde çatı malzemesi üreten işyeri bulunan Kazım Fidancı olduğunu saptadı. Fidancı\'nın kanlı cesedinin bulunduğu otomobilin de kayınbiraderi Ali T.\'ye ait olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada sonuca ulaşılamadı. Ancak olayın faili meçhul kalmaması için cinayet dosyası kapatılmadı.

9 AY TAKİP EDİLDİ

Polis, cinayeti aydınlatmak için 9 ay boyunca 5 mahallede yüzlerce kişiyle görüştü. 350 güvenlik kamerasını inceleyen polis, Kazım Fidancı\'nın Yenidoğan Mahallesi\'nde bir kadını otomobiline aldığını, daha sonra da göl kenarına geldiğini tespit etti. Bu gelişme üzerine polis, araştırmalarını Yenidoğan Mahallesi\'nde bu kadın üzerine yoğunlaştırdı. Ekipler çevre mahallelerde çalmadık kapı bırakmadı. Polis, kadının fotoğrafını gösterip tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak kadını tanıyan çıkmadı.

Kadını tanıyan çıkmayınca, Fidancı\'nın otomobiline binen ikişinin, kadın kıyafeti giyen erkek olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Polis görüntüleri tekrar izleyip, bu kişinin yürüyüşü ve fiziği üzerinde inceleme yaptı. Uzman kişilerden de görüş alan, polis, şüphelinin, kadın kıyafeti giyen erkek olduğunu tespit etti. Polis, Kazım Fidancı\'nın görüştüğü erkekleri de tek tek araştırdı, ancak otomobile binen şüpheliye ulaşamadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BULUNDU

Polis, Kazım Fidancı\'nın sosyal medyayı aktif kullandığını belirleyince, araştırmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, 21 Ağustos 2017 tarihinde Fidancı\'nın bir kadınla sosyal medya hesabından görüşmek için randevulaştığını ve onu Yenidoğan Mahallesi\'nden aracına aldığını tespit etti. Polis yine sosyal medya üzerinde yaptığı çalışmada Fidancı ile görüşmek isteyen kişinin, kadın ismiyle hesap açan Halil İ. olduğunu ortaya çıkardı. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin, eşcinsel randevu sitelerinde hesabı olduğunu belirledi. Polis, randevulaşma sitesindeki kişilerin görüşüne de başvurdu.

HALİL İ.\'NİN NİZAMİ K. İLE İLİŞKİSİ ÇIKTI

Halil İ.\'nin, Kazım Fidancı\'nın yanında 20 yıl çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nizami K.\'nin 2 yıl önce Fidancı\'nın yanından ayrılıp çatı malzemeleri satan işyeri açtığını ancak piyasadaki bütün işleri Fidancı aldığı için Nizami K.\'nin iş yapamadığı saptandı. Tefeciden 20 bin lira alan Nizami K.\'nın Fidancı\'yı kefil gösterdiğini, ödeyemeyince de borcun 100 bin lira olduğunu, tefecilerin Fidancı\'yı, Fidancı\'nın da Nizami K.\'yi sıkıştırdığını tespit etti. Bu olaydan dolayı Nizami K.\'nin iflas noktasına geldiği belirlendi. Ayrıca polis bu durumu Nizami K.\'nın Halil İ.\'ye anlattığını ve \'gereğini yap\' dediğini tespit etti.

KADIN KIYAFETİ GİYİP CİNAYET İŞLEDİ

Polis yaptığı çalışmada, Halil İ.\'nin Nizami K.\'nin iflas etmemesi için sosyal medyada kadın ismiyle bir hesap açıp, Kazım Fidancı ile irtibata geçtiğini, 21 Ağustos günü de buluşmak için randevulaştıklarını saptadı. Halil İ.\'nin Fidancı ile görüşmeye kadın kıyafetiyle geldiği belirlendi. Polis, Fidancı\'nın otomobile binen Halil İ.\'yi erkek olduğunu anlayıp indirmek istediğini, ancak şüphelinin Fidancı\'nın boğazına bıçak dayayıp \"Göl kenarına ıssız bir yere götür, yoksa keserim, seninle konuşacağız\" dediğini tespit etti. Halil İ.\'nin daha sonra Fidancı\'yı göl kenarına götürüp burada kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve Nizami K.\'nin olay yerine gelip Halil İ.\'yi götürdüğünü saptadı. Bu bilgiler üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheliler önce suçlamaları reddetti. Ancak daha sonra Halil İ. eşcinsel olduğunu, uzun süredir Nizami K. ile ilişki yaşadıklarını, bu nedenle Fidancı\'yı öldürdüğünü söyledi. Halil İ., Nizami K.\'nin kendisinden Fidancı\'yı öldürmesini istediğini belirtti.

Nizami K. ise Kazım Fidancı\'dan dolayı iş yapamadığını kabul ettiğini, iflas ettiğini de Halil İ.\'ye anlattığını, onun da kendisine aşık olduğu için Fidancı\'yı öldürdüğünü, kendisinin öldür emri vermediğini iddia ettiği öğrenildi.

\'YAKALANACAĞIMI BİLİYORDUM\'

Cinayetin ardından yakalanan Halil İ. sorgusunda, \"Cinayeti işlerken çok korktum. Hatta öncesinde cesaret hapı bile kullandım. O anlar hep rüyama girdi. Polise gidip itiraf etmek istedim, ama Nizami K. beni tehdit etti. Ben yakalanacağımı biliyordum ve rüyamda görmüştüm. Nizami K., ilişkimizi eşime söylemekle tehdit etti. bu nedenle polise gidemedim. Her şeyi itiraf etmek istedim\" dedi. Halil İ. \'adam öldürmek\'ten, şüpheli Nizami K. ise \'adam öldürmeye azmettirmek\'ten nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV GÖRÜNTÜ)

- Polislerin otomobilde inceleme yapması

- Polislerin, otomobilin içinde Fidancı\'nın cesedinde inceleme yapması

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polislerin kendi aralarında konuşmasında kayıp müracaatının olduğunu söylemesi

- Fidancı\'nın yakınlarının ağlaması

- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)



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3 - Söz verdiği tarihte açılışını yaptı, açılış sürüşünü klasik otomobili ile gerçekleştirdi

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş-Kasım Ener-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin ilk etabının tamamlayarak Vilayet Konağı’ndan Kurttepe istikametine gidiş yönünü trafiğe açtı. Açılış sürüşünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 01 DB 124 plakalı klasik aracıyla gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün ‘’19 Mayıs’ta üzerinden geçeceğiz’’ diyerek söz verdiği Alparslan Türkeş-Kasım Ener-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin ilk etabı tamamlanarak Vilayet Konağı’ndan Kurttepe istikametine gidiş yönü trafiğe açıldı.

İLK ETAP TAMAMLANDI

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik işbirliği yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı projeye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı\'na sağlı sollu 6 adet olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2’şer şeritli taşıt köprüsünün inşaatı yürütüldü. Hafif Raylı Sistem güzergahına paralel devam ettirilen projede yan yol bağlantılarıyla Mavi Bulvar ve Kasım Ener Caddesi’ne geçiş verildi. Projenin etki alanı içinde kalan otoyol geçiş köprülerinin her iki yanında da 6 metrelik genişletme yapıldı. Viyadüklerle Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı ile ilişkisi kesilen, köprülerle otoyolu transit geçen Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ilk etap tamamlandı.

Hemşerilerinin güvenle köprüden geçebileceğine işaret etmek adına gidiş yönünü 01 DB 124 plakalı klasik otomobili ile test sürüşü yaparak trafiğe açan Başkan Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’yı da yanına alarak Adana turu attı.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 01 DB 124 plakalı araç ile açılış yapması

- Aracın seyir halinde görüntüsü

- Açılan köprünün dron ile görüntüsü

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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4 - Parmağında sıkışan yüzük, spiralle kesildi

ŞANLIURFA\'da Melek Y.’nin parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Yenişehir Mahallesinde oturan Melek Y, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Melek Y., başarısız olunca şişen parmağı için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Melek Y.\'nin parmağına sıkışan yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Melek Y’nin parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından sıkışan çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Melek Y., hastane doktoruna ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parmağında sıkışan yüzük

- İtfaiye ekiplerinin spiralle yüzüğü kesmesi

- Elindeki yüzüğü çıkaran itfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

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5 - Çadırda havasız kalan 100 koyun telef oldu

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Adem Sağdıç\'a (42) ait 100 koyun gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak telef oldu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan besici Adem Sağdıç, afat evler mevkinde çadır ahıra dün saat 19.00 sularında otlamaktan gelen 100 koyun ile bir keçisini bıraktı. Bugün sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giren Adem Sağdıç, gördüğü manzara karşısında şok oldu. 100 koyun telef olurken tek sağ kalan keçisi oldu. Evli ve 2 çocuk babası babası olan Adem Sağdıç, koyunlarının yarısını borç para ile aldığını söyledi. Devlet büyüklerinden yardım beklediğini ifade eden Sağdıç, \"Dün otlamaktan gelen 100 koyun ve bir keçiyi her zaman bıraktığım çadır ahıra kapattım. Hava çok yağışılıydı. Üşümesinler diye kapıyı kapattım. Sanırım havasızlıktan telef olmuş. Geriye bir tek keçi kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum\" diye konuştu

Telef olan koyunlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancımık Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulacak raporun ardından gömüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ahırın önünde yerte yatan koyunlar

-telef olmuş koyunlardan detaylar

-canlı kalan keçinin görüntüsü

-Adem sağdıç röp

-komşuları röp

Haber - Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM)

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6 - Balık aşılayarak eğitimlerini sürdürüyorlar

YOZGAT Süreyyabey Barajı’nda bulunan alabalık çiftliklerinde, balıkları yaz sıcaklığına bağlı hastalıklardan korumak için aşılama çalışmaları başladı. Türkiye\'de üniversite eğitimlerini sürdüren, 6 Türkmenistanlı öğrenci tarafından, günlük 50 bin yavru balık tek tek aşılanıp suya bırakılıyor.

Kars Kafkas Üniversitesi\'nde çeşitli bölümlerde eğitim gören Türkmenistanlı bir grup öğrenci, iki yıl önce eğitimlerini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalınca, İzmir\'de bir balık çiftliğinde iş buldu. Burada çalışırken alabalık aşılamasını öğrenen öğrenciler, gelen taleplere göre Türkiye’nin birçok ilinde çalışarak öğrenimlerine devam ediyor. Bu yıl Yozgat\'ın Çekerek İlçesi, Süreyyabey barajında bulunan alabalık üretme çiftliklerinde çalışmaya başlayan öğrenciler günlük 100 lira ücret alarak aşılama yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi, Şamuhammet Ataduzduyyev, Türkiye\'de üniversite eğitimi gördüğünü ve tatillerde çalıştığını söyledi. Ataduzdyyev, \"Bu işi iki yıl önce İzmir\'de öğrendik. Şimdi burada 20-25 gramlık alabalık yavrularına aşı yapmaktayız. Aşılar balıkları 8 ay hastalıktan koruyacak. Altı kişiyiz ve günde 45-50 bin balığa aşı yapıyoruz. Burada bir milyon civarında balığı 20 günde aşılayıp bitireceğiz\" dedi.

Süreyyabey Barajında alabalık üretimi yapan Neşet Erol, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının riskleri artırdığını söyledi. Erol, “Alabalık, kış mevsimini sever. Havalar çok ısınınca balıklarda hastalanma riski artıyor. Bu sebeple hastalıklara karşı aşı yaptırıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alabalık çiftliğinden görüntü

-Balıklardan görüntü

-Yavru alabalıkların aşılanması

-Aşı yapan Türkmenistanlı öğrenciler

- Şamuhammet Ataduzduyyev’ in konuşması

-Balıkçı Neşet Erol’un konuşması

Haber - Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, (DHA)

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7 - Mağazadaki yangın paniğe neden oldu

ADANA\'da bir apartmanın zemin katındaki giyim mağazında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen alev ve yoğun duman paniğe neden oldu.

Yangın, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi\'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Apartmanın zemin katında bulunan giyim mağazında iddiaya göre elektirik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin dumanı 6 katlı apartamının sardı. Bu sırada evlerinde bulunan vatandaşlar korku ve panik ile kendilerini dışarı attı. İş yeri sahibi ise, içeride bulunan kıyafetleri kurtarmaya çalıştı. Alevleri gören apartman sakinleri ise ağlayarak söndürme çalışmaları izledi. Yangından sonda, iş yeri kullanılamaz hale gelirken bazı evler ise duman ve isten zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

- Yanan binanın genel görüntüsü

- Bir vatandaşın yangının elektrikten çıktığını söylemesi

- Evleri zarar gören vatandaşların binayı izlemesi

- Olay yeri inceleme çalışması

- Etrafa toplanan vatandaşlar

- Yanan klimaların görüntüsü

- Yangın fotoları

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI-ADANA,(DHA)