YURT BÜLTENİ -16 

Ordu\'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)



BAŞKAN YILMAZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILDI, 7 YARALI VAR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, \"Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok. Biri yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. Yaklaşık 100\'e yakın menfezimiz kırıldı. 100 mahallemizde ciddi sorun var. 24 saat esaslı tedbirlerimizi aldık ama afet dediğimiz bu işin çok da tedbiri olmuyor doğal olarak. Bunun çok çözümü yok. Çünkü metrekareye 20 litre, iki katı sel riski var buraya yağmış 107 litre. Normalin bire 5, 6 oranında aşırı yağmur var. Tedbirimiz en üst düzeyde alındı. Endişemiz Meteoroloji gece geç saatlere kadar yağışın devam edeceğini söylüyor. Tabiat afeti bu. Bazen bunun karşısında yapılacak pek bir şey olmuyor. Hasar tespitine karşı gerekli tedbirleri alacağız\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Yapılan açıklamalar

-Detaylar

ORDU- YURT

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Ordu\'da tonlarca fındık denize aktı

- Denizde \"fındık\" adası

- \"250 kilo fındığım denize gitti\"

Ordu\'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa\'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz\'e aktığını açıkladı.

Bu arada dereye kapılan fındıkları çeken bir kişi görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin yanında bulunan bir kişinin ise \"250 kilo fındığım denize gitti\" dediği duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgeden sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar

-Amatör kamera görüntüsü

Haber: Cem TURSUN - İstanbul DHA

ORDU YURT-

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Daire Başkanı, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, farkındalık oluşturmak amacıyla makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, işe şoförünün sürdüğü çift pedallı bisikletle gidiyor. Şoförünün arkasındaki koltukta oturup pedal çeviren Çelebi\'yi görenler, şaşkınlık yaşıyor. Kurum ziyaretlerine de makam aracı olarak kullandığı bisikletle giden Yusuf Çelebi, trafikte zaman kaybı yaşamadığını belirterek, şunları söyledi: \"Öncelikle bisikletin ciddi bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra spor yapmak için de önemli bir araç olduğunu belirtmek istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin caddeleri, kaldırımları, tiyatroları, sinemaları, kamu alanlarını herkesin eşit kullanabilmesi için, Gaziantep ilimizin ismini \'Engelsiz Kent Gaziantep\' koydu. Kentlerin medeniyeti caddeleriyle, kaldırımlarıyla, fiziki erişimiyle ifade edilir. Bisiklet ulaşımı denilince genelde akla Avrupa ülkeleri gelir. Fakat artık Türkiye de bu aracı kullanan, akla gelen ülkelerden biri olacak. Ben evimden şoförümle beraber bisikletime biner belediyeye gelirim. Başka yerlerde olan toplantılara bisikletimle gitmeye çaba gösteririm. Çalışmalarımı bitirdikten sonra mesaim bittiğinde tekrar bisikletimle evime dönerim.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yusuf Çelebi\'nin bisiklete binmesi

- Şehirde bisikletle turlaması

- Yusuf Çelebi Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 662 MB

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İzmit\'te Pişmaniye Festivali

İzmit Belediyesi\'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali\'nde kentin en işlek caddesinde pişmaniye çekilerek, vatandaşlara ikram edildi.

Osmanlı döneminde İzmit\'te üretilen ve \'saray tatlısı\' olarak bilinen pişmaniyenin tanıtılması amacıyla bu yıl 10. kez düzenlenen Pişmaniye Festivali\'nin ilk ayağı geçen hafta sonu Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşti. Festivalin ikinci ayağı ise bugün İzmit Fethiye Caddesi\'nde start aldı. Düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde mehter takımının gösterisiyle pişmaniye çekimleri yapıldı. Pişmaniye ustaları tarafından dev tepsilerde çekilen pişmaniye vatandaşlara ikram edildi. Daha sonra İzmit Belediyesi önüne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte sırasında yol boyunca vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı.

İzmit Belediyesi önünde konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut amaçlarının İzmit\'in ve pişmaniyesinin tanıtılması olduğunu, Pişmaniye Festivallerini her sene farklı bir şehirde yaparak İzmit\'in tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehter takımının gösterisi

-Pişmaniye ustalarının pişmaniye çekmesi

-Pişmaniyenin vatandaşlar dağıtılması

-Belediye önüne kadar yürüyüş

-Detay görüntüler

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT

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Denizde kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sinop\'ta düzenlenen arama-kurtarma tatbikatında, senaryo gereği kıyıdan 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat kurtarıldı.

Sinop Valiliği öncülüğünde, Akliman sahilinde yapılan tatbikata, itfaiye, sahil güvenlik, deniz polis ekipleri,112 sağlık ekibi, İl Afet ve Sinop İtfaiyesi ekibi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ekipleri (DHMİ) ekipleri katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği kıyıdan yaklaşık 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat, sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince botlara kurtarılarak, kıyıya getirildi. AFAD\'a ait araca nakledilen 4 mürettebat DHMİ tarafından kaza alanında oluşturulan Acil Durum Operasyon Merkezi\'nde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Tatbikata yaklaşık 50 personel katıldı. Tatbikat sırasında aslını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Tatbikattan detaylar

(SÜRE:3.14 Dk) (BOYUT:357 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)