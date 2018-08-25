YURT BÜLTENİ -11

Minik Fatmanur\'un yaralı kedi üzüntüsü

Trabzon\'un Akçaabat ilçesinde, 6 yaşındaki Fatmanur Bektaşoğlu\'nun yol üzerinde yaralı halde gördüğü yavru kediye, yardım etmeye çalışıp, gözyaşı döktüğü anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle ilçeye gelen Fatmanur Bektaşoğlu, yol üzerinde yaralı halde gördüğü yavru kediye yardım etmek istedi. Yavru kedinin yattığı yere çömelen ve başında gözyaşı döken minik kız, babası Bayram Bektaşoğlu\'na seslenerek yavru kediye yardım etmesini istedi. Kızının, yaralı kediyle yakından ilgilendiğini ve ağladığını gören baba Bektaşoğlu da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baba Betaşoğlu, minik kızının örnek olacak hayvan sevgisine ilişkin kayda aldığı bu görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler, sosyal medyada binlerce takipçiden hayli beğeni alırken, hayvan severler de davranışı nedeniyle minik kızı kutladı.

Bayram Bektaşoğlu, sosyal medyada ilgi odağı olan kızının hayvanları her zaman çok sevdiğini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini belirterek, \"Kızım sürekli ben hayvan doktoru olacağım diyor. Elinden gelse sokakta gördüğü bütün hayvanları eve toplayacak. 5 senedir \'kedi, köpek\' diyerek uyuyup uyanıyor. Hayvanlara karşı olan sevgisi bizi de ziyadesiyle memnun ediyor\" dedi.

Öte yandan Trabzon Hayvanseverler Derneği ile irtibata geçen aile yavru kediyi tedavi ettirdi. Yaralı kedi, veterinerdeki tedavisinin ardından aile tarafından alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fatmanur Bektaşoğlu\'nun yaralı kediyle ilgilenmesi

- Fatmanur Bektaşoğlu\'nun köpek severken detay görüntüleri

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: TRABZON-DHA

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Oğlunun balkondan düştüğünü öğrenen anne kendini pencereden attı

Bursa’da balkondan düşen 2 yaşındaki Abdulvahap K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Oğlunun düştüğünü gören 36 yaşındaki Nigar K.\'da kendini evinin penceresınden aşağı bıraktı. Aracın üzerine düşüp ağır yaralanan Nigar K. tedavi altına alındı.

Olay bugün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi\'nde meydana geldi. Nigar K., oğlu Abdulvahip ile yatalak olan annesini Emirsultan Mahallesi Gündoğdu Sokakta ki evinde ziyarete geldi. İddiaya göre, küçük çocuk 5’inci kattaki evin bahçeye bakan yatak odasının balkonunda oynarken düştü. Sesler üzerine balkona koşan Nigar K., oğlunun düştüğünü görünce, salona koşup kendini evin caddeye bakan penceresınden attı. Nigar K. park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı. Balkondan düşerek ağır yaralanan Abdulvahap K., sağlık ekibi tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen ve düşen oğlunun ardından kendisi de balkndan atlayan Nigar K., Muradiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bu arada Nigar K.\'nın olay anında evde bulunan oğlu Alperen ise televizyon izlediğini yaşananları görmediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başladı.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntüler

Polisin görüntüsü

Alperen Karakaya nın konuşması

Yaralı kadının fotoğrafı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)

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Batman\'da 2 yıl aradan sonra kayıp yakınlarından ilk açıklama

Batman\'da kayıp yakınları, İnsan Hakları Derneği yöneticileriyle birlikte 2 yıl aradan sonra ilk kez basın açıklaması yaparak, kayıp yakınlarının bulunması çağrısı yaptı.

İHD Batman Şubesi, OHAL nedeniyle yasaklanan ve en son 28 Ekim 2016 tarihinde yaptıkları oturma eylemi ve basın açıklamasını, 2 yıl aradan sonra ilk kez verilen izinle bugün yaptı. Gülistan caddesinde toplanan ve aralarında HDP Batman Milletvekilleri Feleknaz Uca ve Mehmet Şükrü Tirki ile İHD yöneticilerinin de bulunduğu kayıp yakınları, \"Kayıplar bulunsun, failler yargılansın\" yazıl ve kayıp kişilerin fotoğraflarının bulunduğu afişi açtı.

Burada bir konuşma yapan İHD Batman Şube Başkanı Av. Devran Yıldız, OHAL nedeniyle yasaklanan eylemlerine yeniden izin verildiğini hatırlatarak, \"OHAL nedeniyle 28 Ekim 2016 yılından beri eylemlerimize izin verilmedi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra 404\'üncü eylemimizi gerçekleştirdik\" dedi.

Daha sonra hazırlanan basın açıklamasını okuyan İHD Batman Şube yöneticisi Zeki Tangüner, \"Cumartesi annelerinin, insanlarının, \'700 haftadır bitmedi bekleyişim, eksilmedi özlemim, tükenmedi umudum, kaybolmadı inancım, azalmadı direncim, solmadı karanfilim\' diyerek Galatasaray\'a çıkışı bu yüzdendir. Gözaltında kayıplara karşı mücadele yürüten bizler, hakikat adına, adalet adına, vicdan ve özgürlük onuru adına mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızı unutmayacağız\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup, 5 dakikalık oturma eylemi yaparak olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

Kayıpların fotoğrafları

Açılan afişler

Yapılan konuşmalar

Oturma eylemi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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Geleneksel el sanatları Ahlat\'ta sergileniyor

Bitlis\'in Ahlat ilçesinde, 27\'nci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında geleneksel el sanatları ürünleri sergileniyor.

27\'nci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali için Ahlat\'ın Çarho mevkisinde hazırlanan etkinlik alanında, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen geleneksel el sanatları ustaları bir araya geldi. Festival kapsamında tahta kaşık, el yapımı bıçak, ebru, minyatür, kaftan, çarık, baston gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor. Geleneksel el sanatları festivali, hem yerli hem yabancı katılımcılardan büyük ilgi görüyor.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinden gelerek kendine tahsis edilen çadırda tahta kaşık sanatını sergileyen İsmail Yıldız, bin yıllık geçmişi olan kaşık sanatını günümüze taşıyıp, genç nesile tanıtma mücadelesi verdiklerini söyledi. Kültürel sanatlara sahip çıkılması, yaşatılması ve tanıtılması gerektiğini belirten Yıldız, Ahlat\'ta çok iyi karşılandıklarını belirtti. Yaklaşık 24 yıldır baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

\"Bu kaşıklarda kullandığımız şimşir ve gürgen ağaçlardır. Bu ağaçların özelliği ise minarelleri koruma ve bakteri barındırmama özelliğine sahiptir. Bilhassa çocuklarda diş sağlığı için çok önemlidir. Günümüzde bu şekilde yemek kaşığı yapanlarda çok azaldı. Türkiye\'de bir veya 2 kişi kaldık diyebilirim. Bundan dolayı da taleplere cevap veremeyebiliyoruz. Kültürel sanatlarımız yaşatılmalı, sahip çıkılmalı ve tanıtılmalıdır. Öncelikle bilinçli tüketici olalım. İhtiyaçlarımızı emek sahibinden alalım. Biz geçmişi bugüne taşıyan mirasçılarız. Bin yıllık geçmişi olan kaşık sanatını günümüze taşıyıp, genç nesile tanıtma mücadelesi veriyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırlardan detaylar

- El Sanatları çadırlarından detaylar

- El Sanatkarı İsmail Yıldız ile röportaj

- Festivale katılan vatandaşlardan detaylar

- Detay görüntüler

Görüntü Kodu: Türkiyenin el sanatları Ahlat’ta buluştu

Görüntü Süresi: 03:53 Dk.

Görüntü Boyutu: 445 KB

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-

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Otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli\'nin Bozkurt ilçesindeki bir mezarlığın duvarına çarpan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Bozkurt ilçe girişinde meydana geldi. Mehmet Karaefe (38), yönetimindeki 43 LG 848 plakalı otomobille Afyonkarahisar\'dan Denizli yönüne gelirken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ilçe girişindeki mezarlık duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 5 kişiyi kanlar içinde gören vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Gülbade Çetin\'in (42) öldüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mehmet Karaefe, eşi Sevgi Karaefe (35), annesi Emine Karaefe (68) ve yeğeni Havva Çetin\'i (17) kurtardı. Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gülbade Çetin\'in cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

- Yaralıların otomobilden çıkarılması

- Sedyeyle ambulansa bindirilmesi

(KJ Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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