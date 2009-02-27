Yurt binası için ağaçlar kesildi!

Dal ve tomruklar öğrencilere taşıtıldı

Ağaç kıyımına tepki!

Kerestelerin geliri okula



Okul bahçesinde yurt binası yapılacak alternatif yerler olmasına rağmen ağaçların kesilmesinin şaşkınlığı yaşanırken, bir de tomruk ve dalların öğrenciler taşıtılması tepkilere neden oldu.Balıkesir 100. Yıl Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 3 Kasım 1980’de 2'nci Endüstri Meslek Lisesi adıyla eğitim ve öğretime başladı. 40 bin 815 metrekarelik alan üzerine 15 bin 482 metrekaresi kapalı olarak, 5 blok halinde inşa edilen okul, 1981 yılında, Atatürk’ün 100'üncü doğum yılı nedeniyle, ‘100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi’ adını aldı. Açılış yıllarında okulu güzelleştirmek isteyen dönemin yöneticileri ile öğrenciler, okulun çevresi ve boş alanlara onlarca fidan dikti. Fidanlar, büyüyüp okul bahçesini yemyeşil bir görünüme kavuşturdu. Ancak, okulun D ve C Blokları arasındaki her biri 25 yıllık olan toplam 40 çam ve selvi ağacı geçen Çarşamba günü, 200 kişilik yurt binası yapılmak için kesildi. Kesilen ağaçların dal ve tomrukları öğrencilere taşıtılarak, traktörlere yüklendi.“Aramızda, bu ağaçların fidan olarak dikildiği günü hatırlayanlar var. Yurt yapılacağı için ağaç kestiklerini söylüyorlar. Bizler, yurt yapımına karşı değiliz. Bu okulun futbol sahası var. Futbol sahasının yanında bir futbol sahası yapılacak kadar büyük boş alan var. Bu büyük alanın hemen yanında, yine Okul Aile Birliği’nin işletmeciliğini yaptığı, bin 500 metrekarelik halı saha var. Buralar dururken niye ağaçlar kesildi anlayamadık. Bu ağaçlar başka bir alana nakledilebilirdi. Hem ağaçların katledilmesine, hem de kocaman tomruk ve dalların öğrencilere taşıtılmasına çok üzüldük.”“Bu konuda bize de çok sayıda şikayet geldi. TEMA olarak, okullara gidip, ağacı, suyu, çevreyi doğayı korumanın önemini anlatıyoruz. Öğretmenler de bize bu konuda destek veriyordu. Ancak, okuldaki ağaçların kesilmesine anlam veremedik. Yurt yapılacak başka yer yok muydu? Sorumluları kınıyorum. Balıkesir ağaç fakiri. Bari hiç değilse, okullarda, mezarlıklarda ve askerli birliklerdeki mevcut ağaçları koruyabilelim.”“Yurt binasının yerini Milli Eğitim Bakanlığı teknik elemanları belirleyip uygun gördü. Ardından ihaleyi yaptı. Arazi Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olduğu için, Orman Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındı. Kesilen ağaçlardan 3 metreküp işe yarar kereste çıktı. Kerestelerden elde edilecek gelir, okula bırakılacak. Zaten kesilen ağaçlar Göknar, olduğu için de pek bir maddi değeri yoktu. Vatandaş, yurt binası için futbol sahasının daha uygun olduğunu ileri sürüyor. Ancak, yurt oraya yapılırsa, bu defa da nefes alacak yer kalmayacak.”Okulun eğitim öğretime başladığı yıllarda okuldaki fidanları dönemin valisi Orhan Erbuğ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rauf Küçük, 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Baki Aydın, Belediye Başkanı emekli Albay Süleyman Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Galip Aköz, protokol ve vatandaşlar dikmişti.