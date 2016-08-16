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Eğitim

Yurt başvuruları başladı; son gün 22 Ağustos

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

16 Ağustos 2016 16:38

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuru süreci başladı. Başvurular, 22 Ağustos 2016 Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Bunun için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin nüfus cüzdanları ile PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor. Hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi, www.kyk.gsb.gov.tr internet sitesindeki 'Başvuru Kılavuzu'ndan edinilebilecek. Başvuru sırasında, 2016-ÖSYS ile örgün yüksek öğrenim programına kayıt yaptıran öğrencilerin "ÖSYM", 30 Haziran 2016 ve öncesinde bir örgün yüksek öğrenim programına kayıtlı olan öğrencilerin ise "ARASINIF" kutucuğunu işaretlemesi önem taşıyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine e-Devlet üzerinden güncelleyebilecek. Başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmeler neticesinde "www.kyknet.gsb.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

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