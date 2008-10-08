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Yaşam

Yurt başvuru sonuçları açıklanıyor

Yüksek lisans, doktora, ön kayıt, özel yetenek ve Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt, burs ve kredi başvuru sonuçları 10 Ekim Cuma günü

08 Ekim 2008 03:00

Yüksek lisans, doktora, ön kayıt, özel yetenek ve Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt, burs ve kredi başvuru sonuçları 10 Ekim Cuma günü açıklanacak.

YURTKUR'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu öğrenciler başvuru sonuçlarını kurumun www.kyk.gov.tr adresli internet sitesinden öğrenebilecekler.

Yurtlara asıl listeden girmeye hak kazanan yüksek lisans, doktora, özel yetenek ve dikey geçiş yapan öğrenciler 13-17 Ekim arasında kayıt yaptırabilecek.

Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere ise 20 Ekimden itibaren beşer gün kayıt süresi tanınacak ve her hafta pazartesi günleri yedek liste ilan edilecek.

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