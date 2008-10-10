Yüksek lisans, doktora, ön kayıt, özel yetenek ve Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı.



Öğrenciler başvuru sonuçlarını kurumun "www.kyk.gov.tr" adresli internet sitesinden öğrenebilecek.



Yurtlara asıl listeden girmeye hak kazanan yüksek lisans, doktora, özel yetenek ve dikey geçiş yapan öğrenciler, 13-17 Ekimde kayıt yaptırabilecek.



Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere ise 20 Ekimden itibaren 5'er gün kayıt süresi tanınacak ve her hafta pazartesi günleri yedek liste ilan edilecek.

