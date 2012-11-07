T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yurt arkadaşını dövdü, aldığı cezayı duyunca hastanelik oldu!

KTÜ'de, E.D.,yurtta arkadaşını dövdüğü için, 'basit yaralama' suçlamasıyla 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı

07 Kasım 2012 22:52

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrencisi (22) E.D., aynı yurtta kaldığı N.K'yı döverek yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Kararın ardından adliye koridorlarında sinir krizleri geçiren genç kızın, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Trabzon 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan E.D. katılırken, aynı üniversitede okuyan şikayetçi N.K.'nın ise gelmediği belirtildi. Mahkemenin, sanık E.D’yi, N.K’yi dövdüğü için "basit yaralama" suçlamasıyla önce 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdığı açıklandı.

Mahkeme E.D’nin, daha sonra sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezasını 2 bin lira para cezası olarak belirlediği bildirildi.


'Benim suçum yok, beraat istiyorum'


Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu çıkışında kriz geçiren ve bağırarak ağlamaya başlayan E.D.’yi adliye personeli ve görevli polisler tarafından sakinleştirilmeye çalıştığı ifade edildi.

Genç kızın, "Benim suçum yok. Beraat istiyorum" diyerek ağlamaya devam ettiği belirtildi. Fakat sakinleştirmek imkansız hale gelince çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu ve E.D.'nin, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.

E.D’nin, aynı yurtta kalan N.K. ile yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı, bu nedenle de kavga ettiği öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

ktütrabzonsulh ceza mahkemesiadliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24