Yurt arkadaşını dövdü, aldığı cezayı duyunca hastanelik oldu!

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrencisi (22) E.D., aynı yurtta kaldığı N.K'yı döverek yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Kararın ardından adliye koridorlarında sinir krizleri geçiren genç kızın, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Trabzon 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan E.D. katılırken, aynı üniversitede okuyan şikayetçi N.K.'nın ise gelmediği belirtildi. Mahkemenin, sanık E.D’yi, N.K’yi dövdüğü için "basit yaralama" suçlamasıyla önce 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdığı açıklandı.

Mahkeme E.D’nin, daha sonra sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezasını 2 bin lira para cezası olarak belirlediği bildirildi.



'Benim suçum yok, beraat istiyorum'



Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu çıkışında kriz geçiren ve bağırarak ağlamaya başlayan E.D.’yi adliye personeli ve görevli polisler tarafından sakinleştirilmeye çalıştığı ifade edildi.

Genç kızın, "Benim suçum yok. Beraat istiyorum" diyerek ağlamaya devam ettiği belirtildi. Fakat sakinleştirmek imkansız hale gelince çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu ve E.D.'nin, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.

E.D’nin, aynı yurtta kalan N.K. ile yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı, bu nedenle de kavga ettiği öğrenildi.