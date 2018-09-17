Yuri Semin: "Sadece maçı düşünüyoruz"

Manuel Fernandes: \"Kazanarak dönmek en çok istediğimiz şey\"

Hazırlıklar tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Rus ekibi Lokomotiv Moskova\'da teknik direktör Yuri Semin ve futbolculardan Manuel Fernandes, mücadele öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Semin, şu ifadeleri kullandı: \"Kura çekilişini biz de güzel karşıladık. Grupta denk takımlar var. Maçlarımız bizim için zor olacak ama kazanabilmek için var gücümüzü sarf ederek şansımızı deneyeceğiz. Galatasaray ile daha önce 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında karşılaştık. Taraftar baskısına hazırlıklıyız. Galatasaray ile son maçımızı eski statta oynamıştık. Orada tribünler yakın olduğu için baskı hissedildi. Yarınki maçta taraftar baskısını çok önemsemiyoruz. Sadece maçı düşünüyoruz. O maçtan sonra Fatih Terim ile birkaç kez karşılaştık. Son zamanlarda yükselişlerini takip ediyorum. Bu tempoda devam etmelerini ve daha büyük başarı diliyorum.\"

Smolov\'un cezalı olmasına ilişkin açıklama yapan Semin, \"Bu eksik, bizi etkileyebilir. Smolov\'un cezalı olması bizim için önemli ama onun yerine oynatabileceğimiz futbolcuları hazırladık\" dedi.

FERNANDES: \"KAZANARAK DÖNMEK EN ÇOK İSTEDİĞİMİZ ŞEY\"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ise şöyle konuştu: \"Buradan kazanarak dönmek bizim en çok istediğimiz şey. Buradan alacağımız puanlar önümüze bakmak için çok önemli. Beşiktaş\'ta daha önce oynamış olmak benim için bir şey ifade etmiyor. Benim için yarınki maç çok önemli. Benim için öncelik bu maçı kazanmak. Türkiye\'deki futbol atmosferini çok biliyorum. Galatasaray maçına iyi hazırlandık.\"

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan Lokomotiv Moskova kafilesi, Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu\'nda yaptığı idmanla noktaladı. 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman sınma hareketleri ve koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

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