T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yürek yakan gerçek!

Adana'daki işsizlik ve yoksulluk verileri Türkiye gündemindeki yerini koruyor...

18 Eylül 2010 03:00

T24 - Yeni Adana Gazetesi muhabiri Ömer Üney'in haberine göre, bir anne ve dört çocuğunun Adana'nın orta yerinde ve iftar vaktinde çöplükten yiyecek toplaması yürekleri dağladı

Adana'daki işsizlik ve yoksulluk verileri Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 25 Ağustos 2010 – Saat 19.35’de Yeni Adana muhabiri M.Ömer Üney’in çektiği fotoğraf Türkiye'nin içler acısı durumunu ve insanlık utancını gözler önüne serdi. Açlıkla mücadele etmeye çalışan bir ailenin Adana'nın elit kesiminin yaşadığı Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Erdoğan Çıtak Karakolu'nun tam karşısındaki çöplükten yiyecek toplaması yürekleri dağladı. 

Yürek yakan gerçek!

Ramazan ayında ve tam da iftar vaktinde dört çocuklu bir annenin büyük kızıyla birlikte diğer üç minik yavrusunun karnını doyurmak için caddeye savrulmuş çöplüğün orta yerine oturup çöp poşetlerini umutla karıştırması söze gerek bırakmadı.

Her şeyden habersiz muhabirin objektifine gülümseyen minik kız çocuğu, çöplüğün yanı başındaki demir parmaklıkları okul çantasına askı yapan kardeşi, bakımsızlıktan kirlenmiş yüzü ancak tertemiz yüreğiyle annesi ve ablasının ortasına kurularak kendisine uzanacak bir parça ekmeği bekleyen minik yavru kimlerin utancı olacak.

İsimlerini, kim olduklarını belirtmekten çekinen bu insanların dramını kimler sonlandıracak.
Kim ya da kimler dönüp aynaya bakacak?



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24