Yürek yakan gerçek!

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Adana'daki işsizlik ve yoksulluk verileri Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 25 Ağustos 2010 – Saat 19.35’de Yeni Adana muhabiri M.Ömer Üney’in çektiği fotoğraf Türkiye'nin içler acısı durumunu ve insanlık utancını gözler önüne serdi. Açlıkla mücadele etmeye çalışan bir ailenin Adana'nın elit kesiminin yaşadığı Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Erdoğan Çıtak Karakolu'nun tam karşısındaki çöplükten yiyecek toplaması yürekleri dağladı.Ramazan ayında ve tam da iftar vaktinde dört çocuklu bir annenin büyük kızıyla birlikte diğer üç minik yavrusunun karnını doyurmak için caddeye savrulmuş çöplüğün orta yerine oturup çöp poşetlerini umutla karıştırması söze gerek bırakmadı.Her şeyden habersiz muhabirin objektifine gülümseyen minik kız çocuğu, çöplüğün yanı başındaki demir parmaklıkları okul çantasına askı yapan kardeşi, bakımsızlıktan kirlenmiş yüzü ancak tertemiz yüreğiyle annesi ve ablasının ortasına kurularak kendisine uzanacak bir parça ekmeği bekleyen minik yavru kimlerin utancı olacak.İsimlerini, kim olduklarını belirtmekten çekinen bu insanların dramını kimler sonlandıracak.Kim ya da kimler dönüp aynaya bakacak?