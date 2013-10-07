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Kültür-Sanat

'Yüreğimize hoş geldiniz, Mayaların topraklarında...'

Uluslararası Maya Halkı Kültürü Festivali, 17 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında Meksika'nın Mérida kentinde düzenlenecek

07 Ekim 2013 19:53

Erol Anar

Uluslararası Maya Halkı Kültürü Festivali 2013’un teması “Peyzaj”olarak seçildi Festivale, Meksika, Guatamela, Rusya, ABD, Kanada ve Fransa’dan Maya uzmanları da katılacak.

Maya toprakları çeşitlilik içeren flora ve faunası, cömert topraklarını sulayan güçlü nehirleri, yarımada çevresini sınırlayan denizleri ve kıyıları, yeraltı nehirleri, ormanları ile hayran kalınacak bir coğrafyadır. Orijinal mimari, astronomik peyzajlar, büyülü şehirler ve daha birçok şey daha görenleri büyüler.

Festival komitesinin resmi açıklamasında, “Festival’in konusunun peyzaj olması ise, doğal hazinelere değer vermenin aynı gezegenin sahipleri olarak bizlere düştüğüne vurgu yapmaktır. Ȍzveri ve bağlılıkla hayran olunası doğal peyzajı korumak, bozulmasını önlemek ve gelecek kuşaklara doğal güzelliği miras bırakmaya dikkat çekmektir.“ deniliyor.

Festival hakkında bir açıklama yapan Jorge Esma, "Maya kültürünün yaşadığını gösteriyoruz. Mayalar bugün dünyanın dört bir yanındalar." dedi. Ayrıca, "Düşünce, yalnızca bu muhteşem ve masalsı kültür mirasını kutlamak değil, aynı zamanda doğa ile ilişkilerini tartışmak ve bu kültürün modern dünyada da yeri olduğunu göstermektir." deniliyor.

Festival,17 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında Meksika'nın Mérida kentinde düzenlenecek. Paneller, sempozyumlar ve artistik gösterilerin olacağı Festival'e bu yıl 30 ülkeden insanlar katılacak.

Festival sloganı ise şöyle:

“Topraklarımıza hoş geldiniz!
Hoş geldiniz gökyüzümüze,
Yüreğimize hoş geldiniz!
Mayaların topraklarında”
Yucatán nüfusunun yüzde 60'ı hâlâ Maya dilini konuşuyor.

 

Mayalar kimlerdir?

 

Tarihin en gizemli ve en gelişkin uygarlıklarından birisini yaratan bir halktır Mayalar. Maya kültürü, Amerika kıtasının en önemlilerinden birisidir. Mayalar, astronomi, matematik, zaman, tarım, mimari, gastronomi, doğal ilaçlar, konusunda çok ileri bir uygarlık yaratmışlardı. Maya kültürü özellikle Mesoamerika bölgesi, Meksika ve Yucatán yarımadası, Guetamala, Honduras ve Belize’ye kadar genişledi. Bu uygarlığın oluşturduğu piramid biçimindeki tapınaklar günümüze kadar varlığını korudu, güzel ve düzenli şehirler inşaa ettiler. Buralarda dinsel ritüellerini de gerçekleştirdiler. Űnlü Maya takvimi ve yedi kehâneti ise hâlâ gizemini korumaktadır.

 

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