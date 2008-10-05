Yüreğe indiren hata!

Rize’de bir kişiye ait ev ve iş yeri telefonlarına toplam 82 milyon 500 bin YTL, bir başka vatandaşa ait ev telefonuna ise 41 milyon 200 bin YTL fatura gelmesi şaşkınlık yarattı.

İl merkezinde esnaf olan Ayhan Sözer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ve iş yerine her ay genellikle 40-50 YTL civarında telefon faturası geldiğini belirtti.



Faturalarını düzenli olarak ödediğini ifade eden Sözer, "Ancak bu ay gelen telefon faturasını görünce şok oldum. Çünkü ev telefonuna 13,75 YTL, iş yeri telefonuma ise 92,25 YTL dönem borcu görünmesine rağmen, ev telefonu için 41 milyon 200 bin YTL, iş yeri telefonu için ise 41 milyon 300 bin YTL ödenmemiş borcum olduğu yazıyordu" dedi.



Faturaları görünce büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Sözer, sorunun çözümü için Türk Telekom’un müşteri hizmetlerini aradığını aktararak, şunları söyledi:

"İl Telekom Müdürlüğü müşteri temsilcisine giderek durumu anlattım ve faturaları gösterdim. Yapılan inceleme sonucunda bana son ayın dışında borcum olmadığı, faturada yazan rakamın basım hatasından olabileceği söylendi. Bunun üzerine ben de faturada yazan dönem borcumu ödedim."



Sözer, başka kişilere de bu şekilde fatura geldiğini duyduğunu belirterek, "İnsan böyle bir faturayı görünce sağlık sorunu yaşayabilir. İlgililerin bu tür şeylere dikkat etmesi gerekiyor" dedi.



Telefon hattına gelen faturada 41 milyon YTL ödenmemiş borç görünen Murat Akın (yanda) ise, faturada dönem borcu olarak 17,75 YTL göründüğünü, ancak ödenmemiş borç olarak da 41 milyon 200 bin YTL borç yazıldığını ifade ederek, "Bugüne kadar her gün konuşsam bu kadar fatura gelmez. Böyle bir borcumun olması mümkün değil. Sanıyorum bir yanlışlık olmuştur" diye konuştu.



Telekom: İnceleme yapacağız



İl Telekom Müdürü Hasan Cahit Atasoy, geçtiğimiz dönemde santralleri yenilediklerini belirterek, "Bu nedenle santral bilgisayarı, çok nadiren de olsa abonenin borcunu hesaplarken ilk abonelikten itibaren sanki hiç ödeme yapılmamış gibi bir yanlışlık yapmış olabilir. Ancak yine de faturaların kontrol edilmesi ve bunun gözden kaçmaması gerekirdi. Bu durumla ilgili gerekli incelemeyi yapacağız" dedi.



Atasoy, abonelerinin hatlarından birkaç gün üst üste bin kontörün üzerinde görüşme yapılması durumunda durumun aboneye bildirildiğini ve görüşmelerden haberdar olup olmadığını sorduklarını vurgulayarak,"Bu tür durumlara karşı hassas davranıyoruz. Çünkü bazen çocuklar, anne babalarından habersiz bazı yerlerle görüşebiliyor. Bazen de usulsüz olarak abonelerin hattına girilebiliyor. Bu durumun önlenmesi için titizlik gösteriyoruz" diye konuştu.