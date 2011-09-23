-''Yurdunu kaybeden adam''ın hayatı gurbette son buldu İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı (92), İngiltere'de vefat etti. Dağcı'nın kitaplarını yayınlayan Ötüken Yayınevi'nden yapılan açıklamaya göre Dağcı, Londra'daki evinde dün hayatını kaybetti. Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Dağcı'nın eserleri üzerine araştırmaları bulunan, araştırmacı-yazar İsa Kocakaplan, Dağcı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kocakaplan, 2009 yılında Dağcı ile görüştüğünü aktararak, ''Cengiz Dağcı, Londra'da Türkiye Türkçesiyle yazan önemli bir romancıdır. Kırım Türklerinin acılarını ve şahsi acılarını yazı yoluyla bütün dünyaya duyurmuştur. Dağcı, Türk dünyasına Türkiye Cumhuriyeti'nden bir kuruş almadan hizmet eden nadir insanlardan biridir. Londra'da İngilizce yazabilecekken, hatta Kırım Tatarcası ile yazabilecekken Türkiye Türkçesi ile yazmayı tercih etti. Türk edebiyatına, kültürüne ve dünyasına hizmet etti. Bu bakımından Dağcı'nın vefatıyla Türk dünyasında büyük bir boşluk meydana gelecektir, edebi bakımdan'' şeklinde konuştu. Dağcı'nın roman ve hatıra olmak üzere yazdığı 25 eserin hem Dağcı'yı, hem Türkiye Türkçe'sini, hem de Kırım Türklüğünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğini ifade eden Kocakaplan, ''Bize, özellikle de televizyoncu ve sinemacılara düşen görev Dağcı'nın çok kolay senaryo olabilecek romanlarından filmler ve diziler çıkarmaktır'' dedi. Türk dünyasının önemli bir yazarını kaybettiğini belirten Kocakaplan, ''Bütün Türk dünyasının başı sağ olsun. Dağcı kadar uzun yaşayan ve bu uzun ömrünü dolu dolu eserlerle kapatan başka bir yazar daha güç bulunur'' diye konuştu. )