-Yurdun kuzeyi serinliyor ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Yurdun kuzey kesimlerinde yarın ve cuma günü sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yarın yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Amasya, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Bilecik, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, yarın, cuma ve cumartesi günü Marmara'da kuzeydoğudan; Ege'de kuzeyden kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Hafta sonuna kadar Marmara ve Ege'de görülecek kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.