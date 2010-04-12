Yurdun doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı''ya göre, bugün kuvvetli sağanak yağışın Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay), Doğu Anadolu'nun batısında (Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) ile Sivas, Tokat, Amasya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde etkili olacak.

Bu bölgelerde, 07.00 civarında başlayıp saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağışla ilgili ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi. (aa)