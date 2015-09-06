Yurda sonbahar geliyor; sıcaklıklar düşüyor

Bir süredir çok yüksek seyreden hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte sert şekilde düşüyor. Sıcaklıkların 35 derece civarında seyrettiği İstanbul, salı günü 26 dereceye kadar düşüyor ve sonbahar yağmurları yüzünü göstermeye başlıyor.

Ülke genelinde eylül ayı normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte sert şekilde düşecek. Özellikle ülkenin Batı kesimlerde hava birden serinleyecek ve sonbahar etkisini hissettirmeye başlayacak. İstanbul’da da yağış bekleniyor.

İstanbul'da 35 dereceyi bulan sıcaklık Pazartesi günü 7 derece birden düşecek ve yağış görülecek. Sıcaklık Pazartesi 28, salı 26 dereceye inecek.

Marmara çok sıcak, Edirne 40, Balıkesir 38, Sakarya 36 derece. Ancak pazartesi günü hava koşulları birden değişerek, sıcaklıklar 26-27 dereceye kadar inecek. Pazar geceye doğru Kırklareli ve Edirne'de gök gürültülü yağmur da bekleniyor.

İç Anadolu 'da güneş gün boyunca görülüyor. 4 gün daha sıcaklık çok yüksek gündüz 35 dereceye yakın. Geceler ise soğuk oluyor, Sivas'ta 13, Niğde'de 15 derece. Salıya kadar yağış yok.,

Ege'de öğle saatlerinde zayıflayan rüzgar ve güneşin etkisiyle hava yazın olduğu kadar bunaltıcı. Gölgede Manisa ve Denizli 39, Bodrum 37 derece, güneşin altı ise 45 dereceye yakın. Önümüzdeki Salı günü ise hava 6 derece birden serinleyecek.

Akdeniz'de nem oranı artıyor, sıcaklık sahillerde 37-38 derece hissediliyor. Isparta ise 34 derece.

Güneydoğu'da sıcaklık 35-36 derece ama Diyarbakır, Mardin çevrelerine yağmur geçişleri var.

Doğu Anadolu'da Erzurum 28, Malatya 33, Van 26 derece. Malatya-Elazığ tarafında yağış kesilecek ama Erzurum, Kars, Van, Hakkari boyunca devam edecek.

Karadeniz'de gündüz zayıf rüzgar, yüksek sıcaklık ve nem bunaltıyor. Bolu 35, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sadece Tokat, Artvin, Gümüşhane çevrelerinde yağış var. Hafta başı batı Karadeniz'den başlayarak sıcaklık düşecek.