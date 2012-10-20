Yunus'un kardeşleri İzmir'de okuyor, babası Erciş'te iş arıyor...

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve depremin simgesi haline gelen küçük Yunus'un ailesi yaşadıklarını anlattı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, hemşire olmak isteyen Sibel'i Konak Cumhuriyet Nevvar İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne, polis olmak isteyen Mehmet'i ise İzmir Türk Koleji'ne kaydettirerek eğitim masraflarını üslendiklerini söyledi.

Erciş'te meydana gelen depremde 601 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de yaralanmıştı. Enkaz altında kalan ve depremin simgesi haline gelen Yunus Geray'ın ailesi yaşadıklarını anlattı. Akşam gazetesinde yer alan haberde, baba Yusuf Geray "Verilen sözler tutulmadı. 9 çocuğum var. Kimseden bir şey dilenmedim. Deprem sonrası işsiz güçsüz kaldık. Evimiz var. Giden evladımı hiçbir şey geri getirmeyecek biliyorum ama geride kalanları da yaşatmam gerek. Yardım etmek istediğini söyleyen bir kişi Ankara'ya götürdü bizi. İki ay kiramızı ödedi. Sonra kayboldu ortadan. Kala kaldık bir başımıza. Döndük mecburen Erciş'e. Aylardır iki oğluma ve kendime iş arıyorum. Oğullarım inşaatta geçici işler buldu. Kimseden para pul istemiyorum" dedi.



Yunus'un kardeşlerine eğitim yardımı



İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yunus'un kardeşleri Sibel ve Mehmet'in eğitim masraflarını üslenerek İzmir'de yeni okullarına kaydını yaptırdıklarını söyledi.

Kestelli şöyle konuştu:

"Yunus'un okuması için ablası Sibel'i okutamamışlar. Hem Sibel'in hem de Yunus'un küçük kardeşi Mehmet'in eğitim masrafların üstlenmek istedik. İTB Geray kardeşlerin İzmir'de ikameti ve okutulması için tek yürek oldu. Aile ilk başta teklifimize sıcak bakmadı. İzmir'i biraz uzak buldular ve bir süre Ankara'da aile olarak şanslarını denediler. Ankara'dan ayrılıp Erciş'e döndükten sonra bir kez daha görüşüp aileyi ikna ettik. Hemşire olmak isteyen Sibel'i Konak Cumhuriyet Nevvar İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne, polis olmak isteyen Mehmet'i ise İşadamı Oğuz Tatış'ın sahibi olduğu İzmir Türk Koleji'ne kaydettirdik. Onlar artık İzmir'in de çocuğu. Umarız çocuklarımızı sonuna kadar okutacağız."