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Yaşam

Yunus’un ilk ve son fotoğrafı

Van’da enkazdaki fotoğrafı depremin simgesi haline gelen Yunus Geray’ın ailesine destek için ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenildi.

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Van’da enkazdaki fotoğrafı depremin simgesi haline gelen Yunus Geray’ın ailesine destek için ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenildi. Ölen Yunus’un ardında bıraktığı fotoğraf, kimlik dışındaki tek fotoğrafı.
 

Van’ın Erciş ilçesindeki bir internet kafede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Yunus Geray’ın enkazda çekilen fotoğrafı yaşanan felaketin simgesi oldu.


Yanında bir ölüyle kurtarılmayı bekleyen küçük Yunus, saatler sonra enkazdan çıkartılmıştı. Ancak hastaneye kaldırılan Yunus’un kalbi daha fazla dayanamıştı.


10 çocuklu Geray ailesinin 9’uncu çocuğu olan Yunus’un okul dışı zamanlarında ayakkabı boyacılığı ve sigara satıcılığı yaparak ailesine destek olduğu öğrenildi.


Çalışmak için gittiği kafede depreme yakalanan Yunus Geray’ın askerde olan ağabeyine de harçlık gönderdiği belirtildi.


Futbol oynamayı seven Yunus’un, büyüyünce polis olmak istediği kaydedildi.


52 yaşındaki baba Yusuf Geray, “Hastanede oğlumu ziyarete gittim. ‘Baba’ dedi, sonra gözlerini kapadı. Çocuğumuzu toprağa verdik, acımızı içimize gömdük” diye konuştu.


Öte yandan, ailesi Yunus’un fotoğrafını isteyen gazetecilere “Kimlikteki dışında başka fotoğrafı yok” yanıtını verdi.


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