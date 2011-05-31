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Yaşam

YUNUSUN GÖZLERİNİ OYMUŞLAR İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 12:30

-YUNUSUN GÖZLERİNİ OYMUŞLAR İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Sarıyer sahilinde iki yunus ölü olarak bulundu. Büyükdere Caddesi, Kireçburnu mevkisi sahilinde, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış iki ölü yunus bulundu. Birbirinden, yaklaşık 500 metre arayla bulunan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde zıpkın yarasına benzer izlere rastlanan yunuslardan birinin, iplerle bağlandığı diğerinin ise gözlerinin oyulduğu görüldü. Sahilde sabah sporu yapan vatandaşlar, yunusların öldürülmesine tepki göstererek, ''Çamaşır ipiyle kayalara bağlanan yunus adeta işkence yapılarak öldürülmüş. Bir diğerinin ise gözleri oyulmuş. Bunu yapanların insan olmasından şüphe duyuyoruz. Elleri kırılsın. İnsan dostu olan yunuslara bu işkenceyi yapanların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz'' dedi.

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