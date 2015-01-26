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Çevre

Yunusu zıpkınla vurup pişirdiler!

Bodrum'da 110 santimetre boyunda 20 kilo ağırlığındaki yunusun zıpkınla vurularak yakalandığı ve ateş yakılarak pişirilmeye çalışıldığı belirlendi

26 Ocak 2015 12:29

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan18 yaşındaki İnci Moral, sahil kıyısında zıpkınla vurulmuş yavru bir yunus ölüsü buldu. Yunusun öldürüldükten sonra yenilmeye çalışıldığı belirlendi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, ölü yunusu Bodrum Belediyesi Mezbahası’na götürdü. Yanıbaşında ateş yakıldığı ve kuyruğundan bir parçanın kesildiği görülen yunusun öldürüldükten sonra yenilmek istendiği belirtildi. Yaklaşık 110 santimetre boyunda 20 kilo ağırlığındaki yunusun vücudunda zıpkın ve yanık izleri dikkat çekti.

 

Öldürenler aranıyor

 

Yaşar Anter’in DHA’da yer alan haberine göre, konunun araştırılması için yetkililere bilgi verdiğini söyleyen İnci Moral, “Antrenman için geldiğimizde sahilde öldürülmüş, ardından yakılmış yunusu görünce şoke oldum” dedi. Jandarma, yunusu öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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