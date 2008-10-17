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Çevre

Yunusu yakarak öldürdüler

Bodrum'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Üzerine akaryakıt dökülerek yakılmış yunus görenleri isyan ettirdi.

17 Ekim 2008 03:00

Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde balıkçıların ağlarına takılan yunusun üzerine akaryakıt dökülerek yakılıp öldürülmesi, denizcileri isyan ettirdi. Deniz Ticaret Odası üyesi kaptan Arif Yılmaz, “Balıkçıların ağlarına takılan yunusun kuyruğundan bağlanıp sürüklendikten sonra üzerine benzin dökülerek yakılması tam bir vahşet. Üzerindeki yanıklar nedeniyle yunus can çekişerek ölmüş. Sorumluların mutlaka yakalanıp cezalandırılması gerekir” dedi.

Kadıkalesi köyü sahilinde Kardak adalarının tam karşısındaki kayalıklarda, Turgutreisli kaptan 70 yaşındaki Cengiz Mandalinci’nin su kayağı yaptırdığı köpeği Cindy'nin bulduğu, 1.70 metre boyunda yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki erkek yunusun üzerine akaryakıt dökülerek yakılıp öldürüldüğü saptandı. Yunusun kuyruğunun bağlanarak zorlandığı, vücudunun sağ bölümü, baş ve boyun bölgesinde derin yanık izleri olduğu belirlendi. Kafasının ise sert bir cisimle parçalandığı görüldü. Kaptan Mandalinci, bölgede sıkça görülen yunusların kimseye zararı olmadığını belirterek, “Yunusun feci şekilde öldürülmesi insanlık dışı bir olay. Köpeğim Cindy daha önce de balıkçıların ağlarından yaralı bir martıyı kurtarmış, martıyı iki ay tedavi ettikten sonra doğaya bırakmıştık. Cindy bu kez de insanların yürüyerek ulaşamadığı bölgede bulunan yunusa yüzerek ulaştı ve saatlerce başından ayrılamadı. Yunusu işkence yaparak öldürmüşler” dedi.

Yunus üzerinde inceleme yapan ve yaklaşık 4- 5 gün önce öldüğünü belirten Bodrum Deniz Ticaret Odası üyesi kaptan Arif Yılmaz, ise şunları söyledi:

“Kardak kayalıkları ve Kadıkalesi açıkları, yunusların sürüler halinde sık sık geçtiği ve zaman zaman avlanan balıkçıların ağlarından balık çaldığı bölgelerin başında geliyor. Bölgede avlanan balıkçıların, ağlarındaki balığı almaya çalışırken yakaladıkları yunustan intikam almak için böyle birşey yaptıklarını sanıyorum. Çünkü bölgede tekne kazalarına kurban giden yunuslar da olabiliyor. Ancak bu yunusun sağ tarafındaki yanıklar çok net görülebiliyor. Bu gerçek bir vahşet, yunus yanarak ölmüş ve karaya vurmuş. Bunu yapanlar mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalı.”

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