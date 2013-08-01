Yunuslar 'insan olmayan birey' ilan edildi

Hindistan, resmi olarak yunusları “insan olmayan birey” olarak tanıdı. Bu karar sonucunda yunuslar da insanların sahip olduğu iddia edilen hayatta kalma ve özgür bir şekilde hayatını sürdürme hakkından faydalanabilecek. Karar sonucu Hindistan’daki tüm yunus parklarının kapatılması bekleniyor.

Hindistan Çevre ve Orman Bakanlığı, ilgili tüm mercilere yunus parklarının yasaklanması ve eğlence sektöründe kullanılan yunuslarla ilgili gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması çağrısı yaptı.

Hükümetin bu kararı Kerala eyaletinde haftalardır devam eden “Yunus Parkları Kapatılsın” protestolarının ardından geldi. Hindistan’da bu yıl içinde gerek yunuslar gerek diğer memeli hayvanların sergilendiği pek çok park açılmıştı. Hayvan hakları avukatları hükümetin kararının memnuniyet verici olduğunu açıkladılar.

Yunusların üstün bilişsel ve duyusal becerileri nedeniyle yasalar düzeyinde de insan olmayan bireyler gibi ele alınmaları gerektiği, uzun zamandır bilim insanları ve STK’lar tarafından dile getirilmiş, hatta ABD’de SeaWorld’e karşı dava konusu bile olmuştu, fakat bugüne kadar somut bir gelişme yaşanmamıştı.

Bu resmi kararla birlikte ülkede yunusların ticari amaçlarla kullanılmasını bütünüyle yasaklamış olmanın yanı sıra insan dışı hayvanlara yönelik davranış kalıplarına yönelik devrimsel bir adım atılmış oldu.

Hindistan Hayvan Hakları Dernekleri Federasyonu’ndan (FIAPO) Puja Mitra, bu kararın ülkedeki hayvan hakları savunucularının hareketine yeni perspektifler kazandıracağını söyledi. Mitra, Hindistan’daki yunusların özgürleştirilmesi hareketinin sözcüsü olarak biliniyor.

Hindistan, bu karar ile birlikte dünyada memeli deniz canlılarının eğlence sektöründe gösteri amaçlı kullanılması ve ithalatını yasaklayan dünyadaki dördüncü ülke oldu. Kosta Rika, Macaristan ve Şili de bu yönde kararları yürürlüğe koymuş durumda.

Türkiye ise hala etik bir yaklaşımdan ve yunus gösteri merkezlerini yasaklayan yasal düzenlemelerden oldukça uzak durumda. Henüz varolan yasaların bile uygulandığından söz etmek mümkün değil.

Macaristan, Kosta Rika ve Şili’den sonra Hindistan, yunusların eğlence sektöründe kullanılmasını yasaklayan dördüncü ülke oldu. Yunuslar için hazırlanan su tankları ülkede şimdiden yasal değil. Araştırmalara göre ise Japonya yunus akvaryumları ve akvaryumlara kapatılan yunus sayısıyla dünyanın önde gelen ülkesi olarak biliniyor. Ülkede 600 yunus ve 65 yunus akvaryumunun olduğu belirtiliyor.



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