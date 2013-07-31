Yunuslar eğlence unsuru olmayacak

Yunusları 'insan olmayan bireyler' olarak kabul eden Hindistan'da artık eğlence parklarında kullanılamayacaklar. Yunuslara, hayatta kalma ve özgür bir şekilde hayatını sürdürme hakkı verildi.

Hindistan Çevre ve Orman Bakanlığı tüm ilgili mercilere yunus parklarının yasaklanması ve eğlence sektöründe kullanılan yunuslarla ilgili gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması çağrısı yaptı.

ntvmsnbc'deki habere göre, Hükümetin bu kararı Kerala eyaletinde haftalardır devam eden ‘Yunus Parkları Kapatılsın’ protestolarının ardından geldi. Hindistan’da bu yıl içinde gerek yunuslar gerek diğer memeli hayvanların sergilendiği pek çok park açılmıştı. Hayvan hakları avukatları hükümetin kararının memnuniyet verici olduğunu açıkladılar.

Ticari amaçla kullanılamayacaklar

Yunusların üstün bilişsel ve duyusal becerileri nedeniyle yasalar düzeyinde de insan olmayan bireyler gibi ele alınmaları gerektiği, uzun zamandır bilim insanları ve STK’lar tarafından dile getirilmiş, hatta ABD’de SeaWorld’e karşı dava konusu bile olmuştu, fakat bugüne kadar somut bir gelişme yaşanmamıştı.

Bu resmi kararla birlikte ülkede yunusların ticari amaçlarla kullanılmasını bütünüyle yasaklamış olmanın yanı sıra, insan dışı hayvanlara yönelik davranış kalıplarına yönelik devrimsel bir adım atılmış oldu.

Hindistan Hayvan Hakları Dernekleri Federasyonu’ndan (FIAPO) Puja Mitra, bu kararın ülkedeki hayvan hakları savunucularının hareketine yeni perspektifler kazandıracağını söyledi. Mitra, Hindistan’daki yunusların özgürleştirilmesi hareketinin sözcüsü olarak biliniyor.

Bu karar sonucu Hindistan’daki tüm yunus parklarının kapatılması bekleniyor. Hindistan, bu karar ile birlikte dünyada memeli deniz canlılarının eğlence sektöründe gösteri amaçlı kullanılması ve ithalatını yasaklayan dünyadaki dördüncü ülke oldu. Kosta Rika, Macaristan ve Şili de bu yönde kararları yürürlüğe koymuş durumda.

Türkiye'de çaba var fakat sonuç yok

Türkiye’de ise hayvanseverlerin gösteri merkezleri kapansın diye çabaları büyük fakat yunusları doğal ortamlarına bırakmak o kadar kolay değil.

Uzmanlar tarafından rehabilite edilmemiş bir gösteri yunusunun, ilk etapta doğal yaşam ortamında hayatta kalması zordur. Onları ait oldukları mavi denizlere bırakmadan önce, yunusların iyileştirme sürecine tabi tutulması, insan bağımlı yaşam alışkanlıklarından kurtarıp yeniden doğal yaşam ortamlarına geçişleri sağlanmak zorunda.

Hayvanseverlerin başlattığı kampanyaya destek olmak isterseniz http://chn.ge/TqVTsS adresinden imza verebilirsiniz.

Yunus intiharları

Yunuslar, gelişmiş benlik duygusuna sahip, özgürlüğüne düşkün, çok zeki ve güçlü hayvanlardır; bu yüzden intihar etmeye karar vermedikçe kolay kolay ölmezler. Yunus parklarında ölen yunusların sadece özgürlüklerini kaybettikleri için değil, aynı zamanda o havuzlarda oluşan yoğun ses dalgalarının yarattığı gürültüden çıldırıp intihar ettikleri biliniyor.