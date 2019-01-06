Yunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın (29) şehit olduğu kazadan sonra tutuklanan taksi şoförü Sıtkı Dağ (49) ile motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş (35) hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcı, hazırladığı iddianamede müşteki-şüpheliler olarak belirttiği taksi şoförü Sıtkı Dağ için 15 yıl, motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş için 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.

Kaza, geçen yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polisler Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz\'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz\'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz\'ın kalbi ve akciğeri Ankara\'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa\'da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece \'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALI POLİS HAKKINDA CEZA TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı Erman Güner tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameye göre, kazadan yaralı kurtulan polis memuru Sezer Berktaş, taksi şoförü Sıtkı Dağ’dan şikayetçi oldu. Dağ ise Berktaş’tan şikayetçi olmadı. İddianameyle, taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında \'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak\' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Biri tutuklu iki müşteki- şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki ay Bursa 5’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde başlanacak.



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