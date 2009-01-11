Yunus sandılar, ender bulunan balina çıktı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde önceki gün balıkçılar tarafından rıhtımda bulunup, yunus sanılan ve yetkililerin uzun uğraşları sonucu açık denize salınan 5 metre uzunluğundaki canlının, ender görülen bir balina türü olduğu ortaya çıktı.



Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kızılkaya, sevimli deniz canlısının fotoğraflarının İngiltere’deki deniz memelisi uzmanlarına gösterildiğini ve dişi bir ‘Sowersby Burunlu Balina’ (Mesoplodon Bidens) olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sualtı Araştırmaları Derneği Deniz Memelileri Araştırma Grubu, Uluslararası Deniz Koruma Örgütleri, Marmaris Yunus Terapi Merkezi, liman müdürlüğü, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri ile hayvanseverlerin 3.5 saat uğraşları sonucu Fethiye İskelesi’nden açık denize salınan deniz canlısının zannedildiği gibi yunus değil, dünyada ender görülen bir balina türü olduğu belirlendi.



Kurtarma çalışmalarında yer alan Fethiye Dalış Merkezi sahibi biyolog Meryem Tekin’in uyarısı sonucu, sevimli deniz canlısının fotoğrafını İngiltere’deki deniz memelisi uzmanlarına gönderdiklerini anlatan SAD Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kızılkaya, “İngiltere’deki uzmanlardan gelen bilgi bizi çok şaşırttı. 5- 5.5 metre boyunda, yunusu andıran bir görünüme sahip bu deniz canlısının dünyada ender rastlanan dişi bir ‘Sowersby Burunlu Balina’ olduğunu söylediler. Burnu yunustan daha uzun, kafası kavun şeklinde, nefes alma deliği fazlaca büyük, rengi mavimsi gri, sırtı gri ve beyaz çizgili Sowersby Burunlu Balinanın Fethiye Körfezi’ne nasıl geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Araştırmalarımız sürüyor” diye konuştu.



Türkiye sularında ilk



Fethiye Dalış Merkezi sahibi biyolog Meryem Tekin de dünyada eşine ender rastlanan bu türün genellikle Kuzey Atlas Okyanusu’nda yaşadığını, Akdeniz’de tarih boyunca 3 kez görülüp kayda geçirildiğini, Türkiye sularında ise hiç görülmediğini belirtti.



Fethiye İskelesi’nde cuma gecesi balıkçılar tarafından görülen canlının, karanlık yüzünden balina olduğunun anlaşılamadığını, gündüz erken saatlerden itibaren ise apar topar kurtarma va açık denize ulaştırma çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Tekin, “Balina büyük bir olasılıkla yolunu kaybederek Fethiye Körfezi’ne gelmiş. Karanlıkta türünü anlayamadık. Ekipteki herkes onun zarar görmemesi için çok dikkatli davrandı. Saatler süren çalışmanın ardından açık denize götürebildik. Açık denizde 3- 4 dakika kadar kurtarma ekibiyle birlikte yüzdü. Daha sonra derin sulara inip kayboldu. İlk görüşte onun balina olabileceğini hissetmiştim” dedi.



Yunus sanmışlardı



Önceki gece Fethiye İskelesi’nin tersane bölgesindeki Karagözler Mevkii’nde balıkçılar tarafından görülen canlı yolunu kaybetmiş bir yunus sanıldı. Sabaha kadar iskeleden ayrılmayan canlı, gün doğar doğmaz ekipler tarafından açık denize doğru yüzdürülmeye çalışıldı. Halatla özel bir sedyeye bağlanan ve daha sonra 2 ayrı tekneyle birlikte açık denize doğru çekilen canlı, ekipleri oldukça uğraştırdı.



100 metre ilerledikten sonra tekrar kıyaya gelen canlı, 3.5 saatlik çalışmanın sonrasında Fethiye Körfezi’nden açık denize doğru bırakıldı.



Badem’e özel veteriner



Öte yandan, son dönemde Datça'nın Palamutbükü Mevkii’ni mesken tutan fok Badem için de özel bir veteriner gönderileceği bildirildi.



Sol gözünün kapandığı yönünde haberlerin basına yansımasının ardından, işadamı Mustafa Koç’un isteği üzerine Foça’da daha önce Badem’in tedavisini üstlenen veterinerlerden birinin gelecek hafta Datça’ya geleceği ve tedavisiyle ilgileneceği bildirildi.