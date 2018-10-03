Yunus polisi göz açtırmadı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da motorize yunus polisinin şüphe üzerine durdurduğu Mustafa Koz\'un üzerinden 27 adet 100 TL\'lik sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin aynı zamanda \'uyuşturucu ticareti\' suçundan 10 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı motorize yunus polisleri İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi\'nde uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan Mustafa Koz\'un üzerinde yapılan aramada 27 adet 100 TL\'lik sahte para ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli hakkında aynı zamanda \'uyuşturucu ticareti\' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Motorize ekiplerce Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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