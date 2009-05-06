'Yunus Nadi Ödülleri' sahiplerini buldu

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen "Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar belirlendi.



Yapılan açıklamaya göre, 5 dalda 8 ödülün verildiği yarışmaya, bu yıl 270 kişi katıldı.



"Sosyal Bilimler Araştırması" dalında Dr. Erdal Atabek, Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. İonna Kuçuradi ve Prof. Dr. Ahmet Mumcu'dan oluşan seçici kurul, ödülün Rasim Dirsehan Örs'ün "Rus Basınında Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri" adlı yapıtına verilmesini kararlaştırdı.



"Roman" dalında ise Adnan Binyazar, Ahmet Cemal, Mehmet Eroğlu, Konur Ertop ve Tahsin Yücel'den oluşan seçici kurul, ödülü Özcan Karabulut'un "Amida Eğer Sana Gelemezsem" adlı yapıtıyla Hakan Yaman'ın "Fotoğraftaki Kadın" adlı yapıtları arasında paylaştırdı.



"Öykü" dalında, Hikmet Altınkaynak, Mehmet Başaran, Sami Karaören, Tarık Dursun K. ve Emin Özdemir'den oluşan seçici kurul, ödülün Gönül Çolak'ın "Komi ve Kemikler" adlı yapıtı ile Murat Özyaşar'ın "Ayna Çarpması" adlı yapıtları arasında paylaştırılmasını kararlaştırdı.



"Şiir" dalında, Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Cevat Çapan, Muzaffer İlhan Erdost, Doğan Hızlan ve Kemal Özer'den oluşan seçici kurul, Hüseyin Atabaş'ın "Çıplak Su" adlı yapıtını ödüle değer buldu.



"Karikatür" dalında da Kamil Masaracı, Tan Oral, Ferit Öngören, Turhan Selçuk ve Tonguç Yaşar'dan oluşan seçici kurul, ödülü Ali Şur ve Ahmet Ümit Akkoca arasında paylaştırdı.



Ödüller, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

