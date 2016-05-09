Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri, cumartesi akşamı Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Gazeteci Yunus Nadi’nin adını yaşatmak için 1946’dan beri verilen ve roman, öykü,fotoğraf, şiir, karikatür, sosyal bilimler ve kısa film olmak üzere yedi ayrı dalda verilen Yunus Nadi Ödülleri cumartesi akşamı düzenlenen törenle bu yılın kazananlarına verildi. Nâzım Hikmet Korosu’nun kısa bir gösteri sunduğu gecede, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar konuşma yaparken, gazetenin ‘çınarları’ Şükran Soner ve Hikmet Çetinkaya’ya birer plaket sunuldu.

Kazananlar

Bu yıl ‘Barbarın Kahkahası’ adlı kitabıyla roman ödülünü Sema Kaygusuz kazanırken, öykü ödülü ‘Kureyş’in Kurtları’ adlı kitabıyla İnan Çetin ve ‘Bir Nedene Sunuldum’ adlı kitabıyla Yalçın Tosun arasında bölüştürüldü. Şiir ödülü ise, ‘Birinci Çoğul Şarkı’ adlı yapıtıyla Erdal Alova’nın oldu.

‘Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı / Geç Osmanlı Doğum Politikaları’ kitabıyla sosyal bilimler ve araştırma ödülü Gülhan Erkaya Balsoy’a verilirken ‘Hukuk Firarda’ adlı eseriyle Hicabi Demirci karikatür dalında ödül kazanan isim oldu. Ümmü Kandilcioğlu fotoğraf dalında, ‘Azad’ isimli çalışmasıyla adını duyuran Yakup Tekintangaç ise kısa film dalında gecenin ödül alan isimleri oldular.