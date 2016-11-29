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Spor

Yunus Mallı: Türkiye'den teklifler ikinci planda

Mainz forması giyen Yunus Mallı, Avrupa'da kalıcı olmak istediğini söyledi

29 Kasım 2016 17:02

Bundesliga takımlarından Mainz forması giyen Yunus Mallı, Türkiye'den gelecek teklifleri düşünmediğini dile getirdi.

Bundesliga’da 19 maçta 8 golü ve 6 asisti bulunan Yunus Mallı, ayrıca kulübünün 29 golle ligde en çok gol atan oyuncuları listesinde Muhammed Zidan’la birlikte zirvede.

Fanatik'in sorularını yanıtlayan Yunus Mallı şunları söyledi: 

“İyi bir sezon hazırlığı geçirdim. Teknik direktörümüz Martin Schmidt de bana çok güveniyor. Maçlarda süre almam ve takımın bana olan inancı, özgüvenimin de yüksek olmasını sağlıyor.”

 

"Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayacak bir takım istiyorum"

 

“Sezona iyi başladım ve umarım böyle devam ederim. Hedefim ilk maçta bir gol daha atıp, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmak. Benim en etkili olduğum pozisyon, forvet arkası yani 10 numara. Tabii ki eksiklerim de var ve bunları ve iyi yönlerimi de geliştirmeye devam ediyorum.

Almanya’da kariyerimi sürdürüyorum. Bundesliga, İngiltere Premier Ligi ile birlikte dünyanın en iyi iki liginden biri. Burada düzenli olarak oynuyorum ve iyi performans gösteriyorum. Kariyerim adına Şampiyonlar Ligi’nde sürekli oynayabileceğim, beni bir adım ileri götürecek bir kulüpte oynamak isterim. Ama bunun ne zaman olacağını bilemem.”

"Para benim için ikinci planda"

 

“Türkiye’ye gelirsek. Tabii ki ileride ülkemde futbol oynamak isterim. Orada futbol oynamak ve yaşamak nasıl olur bilemiyorum. Ancak bir gerçek var; kendimi şu an Almanya’da iyi hissediyorum. Amacım Avrupa’da kalmak ve kariyerimi burada sürdürmek.

Çünkü bir futbolcu olarak Bundesliga’da oynamak ve Avrupa’da belli bir yere gelme şansı varken, bunu değerlendirmek lazım. 24 yaşındayım ve şu an Türkiye’den çok büyük bir teklif gelse bile, para benim için ikinci planda olur. Bu yaşta düşüncem, ‘kendimi nerede geliştirebilirim’ üzerine kurulu.”


 

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