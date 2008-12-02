Yunus gösterisine hazır mısınz ?

Moskova Dolphinarium tarafından projesi hazırlanan ve Eyüp'te Haliç kıyısına yapılan Yunus Gösteri Merkezi ''İstanbul Dolphinarium'' açıldı.



Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2004 Avrupa Kültür Başkenti ile iyi bir sürece girdiklerini ve çok iyi hizmetler yaptıklarını söyledi.



Açılışı yapılan Yunus Gösteri Merkezi'ni Eylül 2006'da 15 yıllığına yap-işlet-devret olarak İstanbul Dolphinarium Aqua World Turizm Ticaret Limited Şirketine ihale ettiklerini belirten Topbaş, tesis için yaklaşık 10 milyon dolar harcandığını kaydetti. Topbaş, tesisteki havuzlarda Haliç'ten alınan ve temizlenen suyun kullanılacağını belirterek, ''Balkanların en büyük Yunus Gösteri Merkezi, İstanbul ve çocuklar için önemli bir aktivite alanı oldu'' dedi.



Topbaş, Haliç'in etrafına bunun gibi başka aktivite alanları da yaptıklarını belirterek, ''Haliç'in daha temiz hale gelmesi için İstanbul Boğazı'nın Baltalimanı kısmından Haliç'e tünel yapacağız. Boğazın suyunu Haliç'e pompalayarak Haliç'i daha temiz hale getireceğiz'' diye konuştu.



Rusya Federasyonu Parlamento Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Leonid Slutskiy, bu tesiste Türk işçilerinin ve Rus bilim adamlarının tecrübesinin bir araya geldiğini belirterek tesisin Avrupa'nın en büyük Yunus Gösteri Merkezi olduğunu söyledi.



UTRIJ Dolphinarium Genel Müdürü Lev Muhamedov, Rusya firması olan Dolphinarium'un 7 ülkede 15 merkezi bulunduğunu, İstanbul'da açılışı yapılan bu merkezin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Merkezi seçilen İstanbul için önemli bir aktivite merkezi olacağını kaydetti.



Törende konuşmaların ardından fok ve yunus balıkları gösteri yaptı. Yunuslar gösterilerinin ardından Türk ve Rus bayrağının motifleri bulunan iki topu Topbaş ile Leonid Slutskiy'a sundu.



Istanbul Delpinarium



Haliç kıyısında 8 bin 695 metrekarelik alana kurulan 5 bin 800 metrekarelik kapalı alana sahip İstanbul İstanbul Dolphinarium projesi Moskova Dolphinarium proje uzmanlarınca hazırlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüp Belediyesinin de katkıda bulunduğu merkezde yarım daire biçiminde 16.5 metre yarı çapında gösteri havuzuyla beraber toplam yedi adet havuz bulunuyor. Toplam 3 bin 500 metreküp su hacmine sahip ve karantina havuzu dışında birbirine geçiş bağlantısı olan havuzların suyu Haliç'ten alınıp, filtrasyon sistemlerinden geçirildikten sonra deniz memelilerinin yaşaması için uluslararası standartlara uygun hale getiriliyor.



Toplam 1000 kişi kapasiteli tribünleri, 120 araçlık otoparkı, 800 kişilik restoran ve kafeteryası bulunan tesiste pazartesi haricindeki günlerde 4 ila 6 gösteri yapılacak.



Merkezde Karadeniz Alafina cinsi ve ağırlıkları yaklaşık 240 kilogramı bulan dört yunus, yaklaşık 1 ton ağırlığında iki Beyaz Yunus (balina), dört fok, iki mors eğitmenleri eşliğinde gösteri yapacak.



Çocukların eğlenerek oynayacakları hediyelik eşya ve oyuncak reyonunun yanı sıra merkezde yunuslarla birlikte yüzme imkanı da sunulacak.



İstanbul Dolphinarium'da okullara ve üniversitelere görsel olarak biyoloji dersi verilip, deniz memelileri, deniz yaşamı ve deniz ekolojisi hakkında bilgilendirme yapılacak. Sonraki adımda ise özellikle otistik ve spastik hastalar için rehabilitasyon merkezi oluşturulacak.



Gösteri merkezinde öğrenciler 15, yetişkinler ise 20 YTL ödeyerek gösterileri izleyebilecek

