-YUNUS EMRE ÇELİK'İN CENAZESİ TRABZON'DA TRABZON (A.A) - 28.02.2011 - Libya'nın Trablusgarp kentinde silahla vurularak öldürülen Yunus Emre Çelik'in cenazesi, Trabzon'a getirildi. Trabzon Havaalanına Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla getirilen Çelik'in cenazesini, babası İsmail Çelik ile yakınları ile Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu karşıladı. Cenaze, buradan Trabzon Belediyesine ait ambulans ile Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Belde Camisi morguna kaldırıldı. Belediye Başkanı Gümrükcüoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çelik'in cenazesine Libya'da otopsi yapıldığını, ancak definden önce Trabzon Adli Tıp Kurumunda tekrar otopsi yapılacağını söyledi.