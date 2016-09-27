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Yaşam

Yunus ekibi otomobile çarptı; 2’si polis 3 yaralı

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi

27 Eylül 2016 15:42

Diyarbakır’da, uygulama noktasına giden Yunus ekibinin motosikleti, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosikletteki 2 polis ile araç içerisindeki kadın sürücü yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kent merkezinden Silvan yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına giden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekibinin motosikleti, bir anda kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki 34 PS 6733 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet üzerindeki 2 polis ile araç içerisinde bulunan kadın sürücü yaralandı.

Kaza sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Haberin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kadın sürücü Dicle üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. 2’si polis 3 yaralanın da hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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