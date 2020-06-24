Yunus Akgün'e İtalya kapısı açıldı

İtalyan basını, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün Serie A'ya transfer olacağını yazdı. Haberde Parma ve Cagliari'nin Yunus için Galatasaray'a resmi tekliflerini ilettiği, Fiorentina ve Verona'nın da genç oyuncuyu istediği belirtildi.



Sözleşmesi biten oyuncularla yollarını ayıracak olan Galatasaray, FFP kuralları gereği bu sezon da sattığı kadar oyuncu transferi gerçekleştirebilecek. Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in güvendiği isimlerden biri olan Yunus Akgün de takımdan ayrılıyor.

İtalyan basını, futbolcunun durumuyla ilgili bir son dakika haberi paylaştı ve Galatasaray'daki ilk ayrılığı duyurdu.



Calciomercato sitesinde Yunus Akgün ile ilgili yapılan haberde 'Fatih Terim'in ilk kez 5 Ağustos 2018 yılında Akhisarspor'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde görev verdiği Yunus Akgün, İtalya'ya transfer olmak için hazır' ifadelerine yer verildi.