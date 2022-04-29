Yünsa ilk çeyrekte 55 milyon TL net kâr açıkladı

Yünsa, 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket 2022 ilk çeyrekte cirosunu yıllık bazda yüzde 335 artırarak 226 milyon TL'ye çıkardı. Yünsa bu dönemde 55 milyon TL ne kâr açıklarken, bu miktarla 2021 yılı toplan net kârın iki katına ulaştı.

Şirket, 2021 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 45 oranında büyüme elde etti. İlk çeyrekte 81 milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan Şirket’in FAVÖK marjı ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Şirket’in ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, pandeminin etkisiyle geride kalan iki yılın tekstil sektörü için "zor" geçtiğini ifade ederken, talepteki toplanmayla birlikte satışların yıllık bazda 2.5 kat arttığını belirtti.